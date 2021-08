Świetny rok Leroy Merlin w Polsce. Zysk w górę o ponad 100 mln zł

Zysk spółki Leroy Merlin Polska za 2020 r. to 345 985 000 zł. 150 000 000 zł z tej kwoty zostanie przeznaczonych na wypłatę dywidendy, a reszta na kapitał zapasowy. Zysk za 2019 r. to 238 417 000 zł, co oznacza wzrost o 107 568 000 zł.