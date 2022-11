Szef Pumy przeszedł do konkurencji

Gulden ma w ten sposób zastąpić Kaspera Rorsteda, aktualnie piastującego stanowisko dyrektora generalnego Adidas, który jakiś czas temu ogłosił swoje odejście z firmy. Adidas potwierdził w popołudniowym ogłoszeniu, że firma prowadzi rozmowy z Bjørnem Guldenem jako potencjalnym następcą Rorsteda.

Jednocześnie Puma wczesnym popołudniem ogłosiła, że ​​Gulden nie przedłuży swojego kontraktu, który wygasa z końcem 2022 roku. Od 1 stycznia zastąpi go jedne z członków zarządu, Arne Freundt. Jego kontrakt będzie obowiązywał przez cztery lata.

Myślę, że teraz jest właściwy czas dla Pumy, dla mojego następcy i dla mnie, aby opuścić firmę – skomentował Gulden na Twiterze. Wciąż mam dużo energii do pełnienia roli operacyjnej przez następne 5 do 10 lat, ale to byłoby zbyt długo dla Pumy - dodał.