Szwedzki gigant zapowiada zwolnienia grupowe. W tym polskim mieście pracę straci 130 osób

Rosnące koszty pracy i niełatwa sytuacja gospodarcza wywarły znaczny wpływ na działalność zakładu. Znacznie spadła liczba zamówień.

IKEA Industry Goleniów tnie koszty. Będą zwolnienia

IKEA Industry Goleniów wstrzymała rekrutację nowych pracowników już kilka miesięcy temu. Zakończono także współpracę z agencjami pracy tymczasowej. Próbowano również zwiększyć efektywność zakładu - przeprowadzono m.in. szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zatrudnionych. Jak wyjaśnili przedstawiciele firmy w wypowiedzi udzielonej serwisowi gs24.pl, podjęte działania okazały się niewystarczające. IKEA chce zapewnić stabilne miejsca pracy w perspektywie długoterminowej. Dążeniem zakładu jest także zapewnienie stabilności przychodów.

W fabryce IKEA w Goleniowie produkowane są meble sosnowe wchodzące w skład rodziny HEMNES oraz IDANAS.

W sprawozdaniu z działalności IKEA Industry Poland za okres od 01.09.2021 do 31.08.2022r. czytamy, że sprzedaż oddziału w Goleniowie do Grupy Inter IKEA była o 24,3% wyższa od sprzedaży w FY21.

Zatrudnienie pracowników bezpośrednio-produkcyjnych spadło z 609 osób

we wrześniu 2021 r. do 584 osób w sierpniu 2022 r. Na

koniec sierpnia 2022 zatrudniano 48 osób poprzez agencje pracy. Przez ostatnie miesiące w IKEA Industry Goleniów wdrażano działania mające na celu dostosowanie mocy produkcyjnych do nowych poziomów zamówień. Wstrzymano rekrutacje nowych współpracowników i zakończono współprace z agencjami pracy tymczasowej.

IKEA odniosła się do sytuacji w Goleniowie

Obecna sytuacja gospodarcza i rosnące koszty nie pozostają bez wpływu na działalność zakładu w Goleniowie, a także na portfele klientów, co prowadzi do zmniejszenia poziomu zamówień. Celem IKEA Industry jest odpowiedzialne prowadzenie biznesu, aby móc zapewnić stabilne miejsca pracy w perspektywie długoterminowej. Dlatego podjęto decyzję o rozstaniu się ze 130 współpracownikami, co stanowi 17% załogi fabryki w Goleniowie.

„W ciągu nadchodzących miesięcy zrobimy co w naszej mocy, aby wspierać naszych współpracowników podczas tej zmiany, pomagając im w poszukiwaniu nowych miejsc pracy” - powiedziała Monika Dutka, dyrektorka Zarządzająca w IKEA Industry Goleniów. - „Mamy nadzieję, że po wzroście zamówień będziemy mogli ponownie zaoferować im miejsca pracy.”

Osoby odchodzące z zakładu otrzymają odprawy oraz wsparcie w aktywizacji zawodowej. IKEA Industry w Goleniowie rozpoczęła proces rozmów z przedstawicielami związku zawodowego i właściwymi urzędami. Współpracownicy, którzy zostaną objęci zmianą otrzymają indywidualne informacje jak tylko będzie to możliwe, najpóźniej do końca października.

Ambicją zakładu jest utrzymanie jak największej liczby współpracowników i zapewnienie stabilności przychodów.