Ta holenderska sieć ma duży rachunek do zapłacenia

W maju Hema opublikowała raport, z którego wynika, że porównywalna sprzedaż wzrosła o 20 proc., do prawie dwóch miliardów euro (w sprzedaży brutto). Sprzedaż netto wyniosła 1,3 mld euro.

Sieć odnotowała zysk drugi rok z rzędu po przejęciu i restrukturyzacji zadłużenia przez fundusz Parcom i rodzinę Van Eerd w 2021 r. Zysk netto spadł do 32,9 mln, ale ubiegłoroczny zysk netto w wysokości 58,5 mln euro był wyjątkowy, ponieważ sieć domów towarowych sprzedała własne piekarnie.

Hema odwdzięczy się za rządowe wsparcie

Pozytywne wyniki oznaczają, że Hema jest gotowa odwdzięczyć się holenderskiemu rządowi za wsparcie, jakie otrzymała w czasie pandemii. Holenderski dziennik "FD" donosi, że będzie to trudna pigułka do przełknięcia: firma musi jeszcze spłacić 107 mln euro podatku odroczonego z tego okresu. Rząd wprowadził to rozwiązanie podczas pandemii, aby wspierać borykające się z problemami firmy, ale od października zeszłego roku beneficjenci muszą zacząć spłacać ten dług co miesiąc. Im dłużej to trwa, tym wyższe płacą odsetki.

Oprócz tego Hema musi spłacić dodatkowe 11,4 mln euro. To jednak raczej dobra wiadomość, ponieważ oznacza, że detalista stracił mniej przychodów niż wcześniej oczekiwano. Hema otrzymała łącznie 35,5 mln euro wsparcia płacowego, ale teraz musi zwrócić jedną trzecią tej kwoty.