TaniaKsiazka.pl debiutuje w Bydgoszczy

TaniaKsiazka.pl to marka należąca do białostockiej spółki Glosel. Księgarnia ma w swojej ofercie książki od klasyków po nowości i debiuty młodych autorów. W asortymencie sklepu są również artykuły szkolne i papiernicze oraz zabawki, gry planszowe, zestawy kreatywne i puzzle dla dzieci w różnym wieku. Łącznie w ofercie jest ponad 400 tys. artykułów dla dzieci i dorosłych. TaniaKsiazka.pl to księgarnia internetowa, ale posiada również punkty stacjonarne, gdzie poza odbiorem zamówień złożonych online, można dokonać zakupów na miejscu. Taki punkt właśnie został otwarty w Bydgoszczy.

W planach kolejne lokalizacje

- Zależy nam, aby klienci naszej księgarni w całej Polsce mieli możliwość zakupów bez względu na to czy wolą kupować przez Internet, czy stacjonarnie. Od lutego mieszkańcy Bydgoszczy mogą nie tylko ekspresowo odebrać zamówienia zrealizowane online, ale także przyjść na miejsce i wybrać coś z oferty sklepu. Jest to duża wygoda, a tego właśnie chcemy dla naszych klientów. W tym roku to już drugie otwarcie nowego sklepu na terenie Polski, a planujemy kolejne - mówi Łukasz Kierus, prezes i założyciel księgarni internetowej TaniaKsiazka.pl



Nowa księgarnia w Bydgoszczy mieści się na ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5/1. Jest otwarta w godzinach 10:00-18:00 od poniedziałku do piątku, a w soboty w godzinach 10:00-14:00. Można w niej kupić nie tylko książki, podręczniki i komiksy, ale również przybory szkolne i biurowe. W asortymencie znajdują się także gry i zabawki, na przykład klocki o różnym stopniu zaawansowania czy zestawy kreatywne lub puzzle.

Rozwój księgarni TaniaKsiazka.pl

Firma działa na rynku już od 16 lat i jest jedną z największych księgarni internetowych w Polsce. TaniaKsiazka.pl może pochwalić się szeroką ofertą produktów, która stale się powiększa. Bardzo ważna jest dla niej dostępność, dlatego wciąż powstają kolejne punkty odbioru zamówień online. Obecnie w całej Polsce jest ich 22, w tym 9 księgarni stacjonarnych i 13 partnerskich lokalizacji, w których można odebrać przesyłki. Punkty znajdują się m.in. w Białymstoku, Ełku, Suwałkach, Grajewie, Poznaniu, Częstochowie i Ciechanowie, a także w Świdnicy i Bydgoszczy. Od 2020 roku księgarnia organizuje TargiKsiążki.Online.