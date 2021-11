TaniaKsiazka.pl wychodzi na ulice handlowe

TaniaKsiazka.pl rozwija sieć sprzedaży stacjonarnej.

Nowe księgarnie marki w Poznaniu, Ciechanowie i Częstochowie.

Nowe miejsca sprzedaży stacjonarnej – w Poznaniu, Ciechanowie i Częstochowie – to kolejne punkty marki, które oferują nie tylko możliwość odbioru zamówień złożonych online, ale także zakupy na miejscu. Łącznie na mapie Polski jest już 7 księgarni stacjonarnych i 13 punktów partnerskich odbioru zamówień.

Do końca roku firma planuje kolejne otwarcia

TaniaKsiazka.pl to rozwijająca się księgarnia internetowa, która istnieje na rynku od 15 lat. Październik i listopad były dla firmy szczególnie pracowitymi miesiącami – w tym czasie otwarto trzy nowe punkty stacjonarnej sprzedaży. Aktualnie sklepy marki znajdują się już w 7 miastach w Polsce – oprócz Ciechanowa, Częstochowy i Poznania – także w Białymstoku, Ełku, Suwałkach oraz Grajewie. Można w nich zrobić nie tylko zakupy na miejscu, ale także, jak w 13 innych punktach TaniaKsiazka.pl, skorzystać z opcji odbioru zamówień złożonych online, za które nie ponosi się dodatkowych kosztów przesyłki. Jak zapowiedział założyciel marki, do końca roku planowane są otwarcia następnych księgarni na mapie Polski.

– Każde kolejne otwarcie nowej księgarni stacjonarnej w Polsce to dla nas ekscytujący czas. Świadomość rozwoju marki motywuje i napędza do kolejnych działań w tym kierunku. W planach mamy otwarcie nowych punktów stacjonarnych TaniaKsiazka.pl, jednak póki co nie zdradzamy szczegółów. Pragniemy umożliwić naszym klientom bezpłatny odbiór zamówień, a także wygodę zakupów zrobionych w sklepie – mówi Łukasz Kierus, prezes i założyciel księgarni internetowej TaniaKsiazka.pl, marki należącej do spółki Glosel.

Oferta TaniaKsiazka.pl w nowych księgarniach