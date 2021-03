Tatuum otwiera sklep w Żyrardowie

Tatuum – polska sieć odzieżowa 13 marca dołączyła do grona najemców Dekady Żyrardów. Jest to pierwszy salon tej marki w regionie.

Tatuum to polska sieć sklepów modowych z ofertą dla kobiet i mężczyzn. Obecnie posiada w naszym kraju ok. 90 salonów i kolejny z nich został właśnie otwarty w Dekadzie Żyrardów. W nowo otwartym salonie, na powierzchni 126 mkw. Tatuum oferuje odzież inspirowaną naturą – ubrania zaprojektowane są tak, by co sezon można je było odkrywać na nowo i łączyć z dodatkami z nowych kolekcji, nadając im tym samym drugie życie.

Marka Tatuum jest kolejną z wielu znanych marek w Dekadzie Żyrardów. Na dwóch poziomach centrum na klientów czeka 20 sklepów, m.in. H&M, Hebe, Monnari, Yes, Marts Sport, RTV Euro AGD, Deichmann, Delikatesy Centrum i inne.

Za komercjalizację obiektu odpowiada BOIG Property Consulting.