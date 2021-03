Tatuum zwiększa powierzhnię stacjonarną. Będzie sprzedawać też poprzednie kolekcje

Od 25 marca w Dekadzie Skierniewice ruszył sklep marki Tatuum – polskiej sieci odzieżowej z ofertą dla kobiet i mężczyzn.

Tatuum uruchamia sprzedaż stacjonarną na większych niż dotychczas powierzchniach, oferując asortyment także z poprzednich kolekcji.

Marka Tatuum ma w naszym kraju ok. 90 salonów. Nowootwarty sklep działa na powierzchni 115 mkw.

W Dekadzie Skierniewice działa Tesco, RTV Euro AGD, Empik, Deichmann, Monnari czy Rossmann. Aktualna oferta obiektu obejmuje również salony Play, Orange i Plus, aptekę Dr.Max, a także sklep zoologiczny Kiwi Zoo.

W portfolio Dekady znajduje się dwanaście obiektów, które pod wspólną nazwą Dekada działają w Brodnicy, Ciechanowie, Grójcu, Krakowie, Malborku, Myślenicach, Nowym Targu, Nysie, Olsztynie, Sieradzu, Skierniewicach i Żyrardowie. Realizowane są także dwie inwestycje we współpracy z PKP, centra handlowo-komunikacyjne w Koninie i Mińsku Mazowieckim.