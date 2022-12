Tchibo dołącza do najemców Auchan Hetmańska, a Apart do Auchan Gdańsk

Centrum Handlowe Auchan Hetmańska od kilkunastu lat jest jednym z cenionych przez klientów miejsc zakupów. To jeden z największych obiektów handlowych w Białymstoku, a zróżnicowana oferta ponad 50 sklepów pozwala podczas jednej wizyty kupić niezbędne produkty, ubrania, dodatki i kosmetyki dla całej rodziny.

13 października grono najemców Centrum Handlowego Auchan powiększyło się o markę Tchibo, która otworzyła sklep typu pop-up. W wygodnym lokalu o powierzchni 163 mkw. można znaleźć produkty z wielu kategorii w outletowych cenach.

W sklepie Tchibo w Centrum Handlowym Auchan Hetmańska można znaleźć między innymi ubrania i tekstylia z bawełny ekologicznej, sprzęt domowy i akcesoria kuchenne wyprodukowane z materiałów pochodzących z recyklingu, a także produkty do ogrodu. Klienci znajdą tam również bogaty wybór doskonałej kawy, jak również akcesoria potrzebne do jej zaparzenia, w tym ekspresy do kawy Esperto i Cafissimo.

Sklep w Centrum Handlowym Auchan Hetmańska jest drugą lokalizacją formatu pop-up Tchibo w obiektach z portfolio Nhood Polska. Od ubiegłego roku marka jest również obecna w Galerii Bronowice w Krakowie.