Tchibo wprowadziło produkcję tekstyliów z recyklingowanej bawełny

Tchibo - zrównoważony rozwój

Marka wspiera projekty badawczo-rozwojowe poświęcone zrównoważonej uprawie kawy. Uczestniczy także w programach Biodiversity in Good Company i Textile Exchange, w ramach których wspólnie z innymi przedsiębiorstwami walczy o bioróżnorodność. Razem z WWF i innymi firmami szuka rozwiązań dla szczególnie zagrożonych projektów ochrony wód. Bierze udział w inicjatywie Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) i współpracuje z wieloma partnerami na całym świecie, by opracować rozwiązania mające na celu wyeliminowanie niebezpiecznych substancji chemicznych w procesie produkcji ubrań i akcesoriów tekstylnych i skórzanych. Marka podpisała też kartę ONZ dotyczącą działań na rzecz klimatu w branży mody, aby zmniejszyć emisje w fabrykach tekstylnych.

Tchibo Polska podkreśla również, że jest liderem w sprzedaży kawy z oznaczeniem Fairtrade w Polsce. Fairtrade to system certyfikacji Sprawiedliwego Handlu, zmieniającego sytuację producentów rolnych w krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Afryki, Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii.

Marka została również inicjatorem powstania programu WE*, edukującego pracowników o ochronie ich praw w fabrykach w Bangladeszu, Kambodży, Chinach, Indiach, Birmie, Pakistanie, Turcji i Wietnamie. Zakłady te produkują odzież i tekstylia, a także biżuterię, elektronikę, meble, naczynia kuchenne oraz wyroby skórzane dla Tchibo i innych międzynarodowych klientów. Do tej pory wzięło w nim udział aż 432 producentów z 8 krajów. Firma jest też jednym z sygnatariuszy porozumienia Accord on Fire and Building Safety w Bangladeszu – zobowiązania podjętego przez najróżniejszych uczestników łańcucha wartości branży modowej na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego i budowlanego jej pracowników.