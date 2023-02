Tchibo wśród najemców Galerii Bemowo

W sklepie Tchibo typu pop-up klienci galerii znajdą produkty z różnorodnych kategorii oferowane w outletowych cenach. Wśród artykułów z asortymentu można bez problemu znaleźć m.in. ubrania i tekstylia z bawełny ekologicznej, sprzęt domowy wyprodukowany z materiałów pochodzących z recyklingu itd. W sklepie jest również dostępny bogaty wybór kawy, jak również wszystko to, co jest potrzebne do jej zaparzenia. Wśród wielu akcesoriów znajdują się także ekspresy do kawy: Esperto i Cafissimo.

Tchibo w Galerii Bemowo

Salon Tchibo o powierzchni ponad 155 m2 jest zlokalizowany na parterze, przy Vision Express.

Galeria Bemowo powstała w 1999 roku, a całkowita powierzchnia użytkowa obiektu to prawie 35.000 m2. Ofertę handlową centrum tworzy 69 najemców, głównymi z nich są: hipermarket Carrefour oraz sklepy RTV Euro AGD, Pizza Hut oraz Cinema City. Do dyspozycji klientów jest bezpłatny parking z 944 miejscami postojowymi.

Właścicielem Galerii Bemowo jest Futureal. Zarządcą obiektu jest firma CBRE.