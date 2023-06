Te polskie marki wróciły na rynek

Unitra wraca do gry. Podbije serca audiofili?

Za sprawą Michał Kicińskiego (CD Projekt, inwestor staregizny przedsięwzięcia), Adriana Krupowicza (szef działu inżynierskiego) oraz Daniela Kostrzewy (wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu), jesienią do sprzedaży trafią nowe urządzenia z logo Unitra. Cel marki jest jasno określony - promowanie ,,piękna polskiej inżynierii". Wśród produktów, które trafią do sprzedaży jesienią znajdą się m.in. zintegrowany wzmacniacz WSH-805 (14 999 zł), gramofon GSH-630 (10 999 zł), odtwarzacz CD CSH801 (6 499 zł) oraz zestaw kolumn podłogowych stereo ZGZ-801 (19 999 zł). Ceny wysokie, ale ma je uzasadniać jakość sprzętu. Na razie otwartym pozostaje pytanie, czy uda się do tego projektu przekonać konsumentów. Unitra ma już za sobą nieudaną próbę powrotu (w 2014 roku), czy tym razem będzie inaczej?

Czy powrót Unitry będzie udany,a ceny nie zniechęcą konsumentów? Fot. mat. pras.

Odrodzenie Rometa, czyli historia kołem się toczy

Romet to kolejna marka, która święciła triumfy w latach 70- i 80-te. W szczytowym okresie produkcja Zakładów Rowerowych ,,Romet” osiągała nawet 1,2 mln sztuk rocznie, a na polskich ulicach królowały takie modele, jak: Wigry, Jubilat, Zenit czy Reksio.

W roku 1991 zakłady zostały przekształcone w spółkę akcyjną o nazwie Zakłady Rowerowe "Romet" S.A., jednak w wyniku nieudanego procesu prywatyzacyjnego firma została postawiona w stan upadłości, którą ogłoszono w maju 1998 roku. Zakład R-1 w Bydgoszczy (główny zakład produkcyjny) zlikwidowano. Część zakładu R-2 w Poznaniu także zamknięto, a część przekazano w prywatne ręce.

Strategia spółki Romet skupiona jest na rozwoju nowych produktów oraz intensyfikacji sprzedaży zagranicznej, fot. mat. pras.

W 1999 roku firma Arkus s.c. Wiesława Grzyba kupiła fabrykę Rometa w Jastrowiu, specjalizującą się w produkcji rowerów dziecięcych i młodzieżowych, a rok później stała się właścicielem zakładów w Kowalewie Wielkopolskim. Wiesław Grzyb zakupił również prawa do marki oraz nazw modeli Jubilat i Wigry, które w 2005 roku przejęła nowo założona spółka Arkus & Romet Group sp. z. o.o. Dwa lata później w Podgrodziu k. Dębicy otwarto, sąsiadującą z fabryką rowerów Arkus, fabrykę produkującą skutery i motocykle. Pod koniec 2008 roku wznowiono sprzedaż rowerów, a rok później wprowadzono na rynek linię Romet Bikes. 2011 rok uznawany jest za symboliczną datę odrodzenia marki - w ofercie znalazło się najwięcej modeli rowerów od czasu jej powstania. W 2016 roku do sprzedaży trafiły pierwsze elektryki.

Obecnie roczna produkcja Rometa ok. 400 tys. sztuk rowerów, co stanowi 1/3 całej produkcji w Polsce. Odbywa się ona na trzech niezależnych liniach montażowych, przystosowanych do szerokiego asortymentu modeli i dodatkowej do produkcji specjalistycznej. Rowery produkowane są we wspomnianych już fabrykach w Podgrodziu k/Dębicy oraz Jastrowiu. Centrum logistyczne znajduje się w Kowalewie.

W 2021 roku przychody spółki wyniosły 450 mln zł. W 2022 roku Romet kupił sieć 45 wielkopowierzchniowych sklepów rowerowych Prorowery.pl. Firma otworzyła też przedstawicielstwo na Litwę, Łotwę i Estonię i rozwija sprzedaż e-commerce oraz B2B.

Historia klapków Kubota

Jak to się wszystko zaczęło? Dorota i Wiesław Michalscy sprowadzali od początku lat 90. obuwie z Pekinu koleją transsyberyjską. W 1994 r. jeden z pośredników zaproponował im charakterystyczne, piankowe, lekkie klapki na rzep. Cena była relatywnie niska, a jakość dobra, więc kupili pierwszą partię, następnie kolejną. Sprzedaż Kubotów już po kilku miesiącach przerosła ich najśmielsze oczekiwania, a system przewozu koleją przestał być wydolny. Importowali za mało towaru w stosunku do popytu, więc uruchomiono import kontenerowy. W najlepszych latach sprzedaży sprowadzali 30 kontenerów rocznie. Największy punkt zbytu stanowił ówcześnie Stadion Dziesięciolecia (Jarmark Europa).

Powrót klapków Kubota okazał się dużym sukcesem, fot. mat. pras.

Gospodarcze oraz społeczne zmiany w Polsce na początku XXI wieku doprowadziły do zmniejszenia sprzedaży popularnych klapków. Popyt spadał i ostatecznie działalność marki została drastycznie zredukowana. Dla utrzymania jakiejkolwiek sprzedaży Michalscy od początku lat 2000. sprowadzali jeden kontener dla stałych hurtowników. Do 2018 roku. Reaktywacji marki podjęły się cztery osoby: Alina Sztoch, Joanna Kwiatkowska, Piotr Kwiatkowski oraz Wacław Mikłaszewski.

- Od początku przyświecał nam jeden cel – oddać cesarzowi co cesarskie i przywrócić kultową markę lat 90. do łask. Pamiętam, jak w pierwszej notce do mediów pisaliśmy: „W nowym stylu, acz tradycyjnej oprawie – paluchem szurając dyskretnie, wraca, by energią lat dziewięćdziesiątych dokonać klapkowej rewolucji". W 2019 r. do zespołu dołączyli Wiesław i Dorota Michalscy. W momencie, gdy potrzebowaliśmy środków na rozwój, to właśnie oni zostali naszymi pierwszymi inwestorami. Historia zatoczyła piękne koło - mówiła w wywiadzie dla dlahandlu.pl Alina Sztoch, CEO Kubota S.A.

Sukces przerósł oczekiwania. W ciągu kilku lat udało się stworzyć pełnoprawny brand z 2500 SKU w ofercie oraz dynamicznym wzrostem przychodów (2 mln w 2019 r., 6 mln w 2020 , 10 mln przychodów w 2021 r. i 23,5 mln zł w 2022 roku). Pod koniec ub.r . spółka zadebiutowała na NewConnect. Kubota to nie tylko klapki, ale także odzież i akcesoria. Firma współpracuje z wieloma czołowymi detalistami na polskim rynku, m.in. Biedronką, Modivo, Dectahlonem. Produkty Kubota można też kupić w sklepie www.kubotastore.pl, na marketplace'ach (m.in. Allegro, Amazon.de, Empik) oraz w punktach afilianckich rozlokowanych latem głównie na Pomorzu.

Wojas reaktywuje markę Relaks

Sieć sklepów Wojas - we współpracy z właścicielami marki Oshee - przywróciła na rynek w październiku 2013 roku markę Relaks, czyli zimowe obuwie popularne w okresie PRL. Buty zachowały tradycyjny design ze starym logo. Dawniej Relaksy były produkowane przez Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Podhale”. Szczyt ich popularności przypadł na lata 70- i 80-te. Od reaktywacji minęła prawie dekada, a Relaksy wciąż można kupić w sklepach Wojasa. Dziś to nie tylko obuwie zimowe, ale także sneakersy, klapki oraz odzież.

Wojas postawił na markę Relaks, fot. mat. pras.

Zachody słońca z Sunset Suits

W marcu 2019 roku poinformowano o powrocie marki Sunset Suits. Reaktywacji brandu podjęła się polska marka Giacomo Conti.

W latach 90-tych marka Sunset Suits była największą w Polsce firmą szyjącą męskie garnitury. Znana w kraju oraz za granicą zarządzała ponad setką salonów firmowych, w tym kilkudziesięcioma w Czechach, na Słowacji i krajach nadbałtyckich. Podejmowano współpracę z wieloma salonami franczyzowymi i multibrandowymi w kraju i całej Europie.



Garnitury Sunset Suits wróciły za sprawą Zbigniewa Markowskiego i Karola Olejniczka, wspólników i właścicieli marki Giacomo Conti (na początku można było je kupić w e-sklepie Giacomo Conti) – producenta eleganckiej odzieży dla mężczyzn. Managerowie nabyli prawa do znaku towarowego.

Właścicielami marki obecnie są Zbigniew Markowski i Karol Olejniczak. fot. mat. pras.

Brand Sunset Suits ma dla nich wartość sentymentalną, gdyż kilkanaście lat temu byli pracownikami firmy.



- Teraz dokładamy starań, by marce przywrócić dawną świetność. W naszym długofalowym planie bierzemy więc pod uwagę rozwój sieci w innych krajach. Zamierzamy wykorzystać sprawdzone procesy i rozwiązania oraz w pełni wykorzystać efekt synergii między obiema naszymi markami – mówił Karol Olejniczak w 2021 roku.

Rok 2022 to sfinalizowanie prac dotyczących powrotu Sunset Suits na rynek. Otwarte zostały pierwsze salony z logo zachodzącego słońca (Factory Poznań, Factory Annopol w Warszawie, Galerii Rzeszów, Stalowej Woli, Lesznie oraz galerii Karolinka w Opolu). Właściciele zakończyli rok z 72. placówkami Giacomo Conti oraz 6. Sunset Suits.

– W 2023 rok weszliśmy aktywnie. Prowadzimy rozmowy z najemcami i finalizujemy umowy z galeriami handlowymi – w ramach otwarć, relokacji oraz remontów. W naszych działaniach stawiamy na przemyślane decyzje strategiczne, które prowadzą do ulepszenia wydajności sieci salonów. Działamy elastycznie i wciąż dostosowujemy się do dynamicznej sytuacji na rynku – powiedział Zbigniew Markowski.