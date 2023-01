TEDi: 15 mln zł straty i ambitne plany rozwoju

Od maja 2021 firma sukcesywnie rozszerzała swój asortyment o tekstylia, które w fazie testowej w wybranych lokalizacjach dały pozytywny wynik i wprowadzono nowy asortyment do wszystkich sklepów. W ocenie firmy sklepy TEDi mają taki asortyment, który powinien znaleźć swojego odbiorcę również w sytuacjach kryzysowych. W związku z powyższym nie prognozuje zmniejszenia obrotów w istniejących sklepach, a wręcz przeciwnie, ich wzrost. TEDi w ostatnim czasie zmienił parametry wyboru lokalizacji i planuje rozwijac się tylko w galeriach i parkach handlowe, bo obiekty wolnostojące nie zapewniały satysfakcjonujących obrotów.

15 mln zł straty sieci TEDi

Na koniec kwietnia 2022 roku przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi wyniosły 339.215.660,99 PLN. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 345.567.093,44 PLN. Strata ze sprzedaży wyniósł 6.351.432,45 PLN. Podatek odroczony w wysokości - 2.784.755,99 PLN. Podatek dochodowy w wysokości 0,00 PLN. W sumie strata netto wyniosła 15.852.463,87 PLN.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego wskazał wzrost o 14,07 p.p., co spowodowane jest wzrostem zobowiązań z tytułu zakupionych towarów i rozszerzaniem sprzedawanego asortymentu. Wzrost zadłużenia kapitału własnego jest bardzo wysoki ze względu na politykę grupową utrzymywania optymalnego poziomu kapitału własnego i rezerwowego oraz finansowanie się zobowiązaniami od udziałowców z tytułu zakupionych towarów.

Spółka planuje do końca kwietnia 2023 roku otworzyć około 60 sklepów zlokalizowanych w całej Polsce, co wpłynie na wzrost zatrudnienia zarówno w nowych lokalizacjach, jak również w centrali. Spółka pomimo zmniejszonej marży operacyjnej nadal planuje rozwój oraz osiągnięcie pozytywnego wyniku finansowego w następnym roku obrotowym oraz prognozowaną rentowność sprzedaży. Chce to osiągnąć przez optymalizację kosztów, zwiększenie obrotów, obniżenie kosztów stałych z tytułu czynszu poprzez renegocjacje umow najmu, dopasowania prezentacji produktów w sklepach, umożliwiające jak najlepszy wybór

dla klienta, a także niezapowiedziane kontrole poranne i wieczorne na sklepach oraz zintensyfikowanie działań przez wewnętrznego audytora do sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania sklepów, wykrycia kradzieży wewnętrznych, wprowadzenie kontroli wewnętrznej na sklepach, zaangażowanie firm ochroniarskich w sklepach z najgorszymi wynikami inwentaryzacyjnymi oraz zwiększenie ilości kamer na sklepach.



Na koniec kwietna 2022 spółka posiadała 154 sklepy i zatrudniała 1009 osoby. Na koniec kwietnia 2023 firma planuje mieć 214 placówek handlowych.