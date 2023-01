TEDi: 15 mln zł straty, spadek marży, odroczone podatki i ambitne plany rozwoju

Sieć Handlowa TEDI chce zdobyć czołową pozycję na rynku polskim w obszarze artykułów za konkurencyjną cenę. W okresie wzmożonej inflacji spółka odnotowywala wzrost obrotów w sklepach. Równocześnie ceny sprzedaży były sukcesywnie dopasowywane do realiów w związku z ogólnym wzrostem cen. Mimo to sieć odnotowała 15 mln zł straty. Do końca kwietnia sieć chce zwiększyć stan posiadania do 214 sklepów.