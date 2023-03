TEDi może pomieszać szyki Action

Niemiecka ofensywa. TEDi wchodzi na nowe rynki

TEDi przygotowuje się do wejścia do Belgii i Francji. Tylko w tym roku niespożywczy dyskont chce otworzyć od pięciu do dziesięciu oddziałów w Belgii.

TEDi jest groźnym konkurentem dla holenderskiej sieci Action. Niemcy również celują w tanie i atrakcyjne produkty w niskich cenach, od artykułów papierniczych i dekoracyjnych, po zabawki i artykuły dla majsterkowiczów.

TEDi: Podwojenie sieci sklepów

Asortyment TEDi obejmuje około 15 tys. referencji. Stałą ofertę uzupełniają wyprzedaże magazynowe oraz produkty sezonowe. TEDi ma również własną markę - TEDi Black.

Dyskonter posiada ponad 2750 sklepów w kilkunastu krajach Europy Środkowej (Austria, Czechy, Niemcy, Węgry, Polska i Słowacja) oraz Europy Południowej (Chorwacja, Włochy, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Hiszpanii). W perspektywie średnioterminowej sieć planuje prawie podwoić swoją sieć do 5000 sklepów, ze sklepami również w Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii.

Na koniec kwietna 2022 spółka posiadała w Polsce 154 sklepy i zatrudniała 1009 osoby. Na koniec kwietnia 2023 TEDi chce mieć w naszym kraju 214 placówek handlowych.

Jak radzi sobie Action?

Holenderska sieć Action odnotowała w 2022 roku imponujący 30-proc. wzrost. Dyskonter coraz bardziej koncentruje się na Europie Środkowej, ale rozwija się także na "starych" rynkach.

Action zakończył rok 2022 ze sprzedażą netto na poziomie 8,9 mld euro. Sieć przyłączyła 280 sklepów do 2263 placówek. Action coraz częściej otwiera mniejsze sklepy typu convenience w miastach takich, jak: Dordrecht (Holandia), Kraków (Polska) i Lyon (Francja). W Polsce sieć ma 256 lokalizacji.