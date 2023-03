TEDi nowym najemcą Galerii Północnej  

Galeria Północna przyciąga nie tylko marki modowe. Obiekt stawia także na obecność w swojej ofercie sklepów z segmentu value retailers, czyli międzynarodowych dyskontów non-food. Najlepszym tego przykładem jest podpisana właśnie umowa najmu z niemiecką siecią TEDi, która już niebawem zaowocuje otwarciem sklepu.

– Segment ten, na który składają się sklepy oferujące przez cały rok produkty w niższych cenach, jest dziś jednym z najdynamiczniej rozwijających się na polskim rynku retail. Marki, które go obecnie tworzą, zaliczane są do grona najchętniej wybieranych przez Polaków – mówi Jarosław Tutaj, Head of Retail Leasing in Poland w GTC. – To trend, wobec którego nie można być obojętnym, myśląc o rozwoju nowoczesnej galerii. Tym bardziej, że nasi klienci również oczekują oferty tego rodzaju. Naturalnym krokiem jest podążanie za potrzebami lokalnego rynku, a co za tym idzie budowanie kompletnego i atrakcyjnego konsumencko tenant-mixu, także obejmującego ten obszar – dodaje.

Jak informuje, umowa z TEDi jest przykładem tego rozwoju. Nowy najemca zajmie w Galerii Północnej lokal mający powierzchnię 750 mkw. W jego ofercie będzie można znaleźć głównie artykuły gospodarstwa domowego codziennego użytku, w tym m.in. wyposażenia kuchni i garderoby, artykuły dekoracyjne i sezonowe o takiej tematyce, jak: ogród, urlop, Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Z kolei dla najmłodszych TEDI przygotuje asortyment artykułów hand made, DIY, artykułów papierniczych i szkolnych. Miłośnicy zwierząt, majsterkowania czy podróży również będą mieli w czym wybierać.

– TEDi zaliczany jest do grona najbardziej rozpoznawalnych dyskontów non-food w kraju. To marka o dużym potencjale profooftallowym, mająca coraz szersze grono klientów i co szczególnie ważne dla Galerii Północnej, chętnie wybierana przez rodziny z dziećmi. Jej pojawienie się wzbogaca więc nasz zróżnicowany tenant-mix, tworzy także nową, atrakcyjną destynację zakupową, która dopasowana jest do rodzinnego profilu obiektu i potrzeb klienta – ocenia Jarosław Tutaj.

TEDi będzie czwartym dyskontem non-food w Galerii Północnej (fot. mat. pras.)

Samo pojawienie się TEDi w ofercie Galerii Północnej nie jest przypadkiem.

– W dużych miastach sieć skupia się dziś na otwieraniu sklepów w nowoczesnych i atrakcyjnie zlokalizowanych obiektach handlowych, które są w stanie, z racji swoje lokalnej pozycji i szerokiego rynku, zapewnić udany launch i stały napływ klientów. Galeria Północna pod tym względem ma wiele do zaoferowania najemcy tego formatu – komentuje Jarosław Tutaj. – Zasięg obiektu obejmuje dziś niemal 1 mln mieszkańców stolicy. Do tego galeria ulokowana jest w jednej z najdynamiczniej rozwijających się dzielnic Warszawy – Białołęce, która właśnie przekroczyła próg 150 tys. mieszkańców. Ponadto, jest to część miasta, w której powstaje najwięcej nowych mieszkań. Obecnie w realizacji jest ponad 40 inwestycji. Atrakcyjny dla naszych partnerów jest też charakter dzielnicy, którą zamieszkują w dużej mierze rodziny z dziećmi, dla których obecność w sąsiedztwie sklepów takich jak TEDi jest bardzo ważna – zaznacza.

TEDi będzie czwartym dyskontem non-food w Galerii Północnej. W ofercie warszawskiej galerii można znaleźć już m.in. PEPCO oraz brytyjską sieć Dealz. Pod koniec zeszłego roku głośnym debiutem było natomiast otwarcie Gudi Home – nowa marka wybrała Północną na swój launch w Polsce. Ponadto, w galerii działają też sklepy topowych sieci off-price – HalfPrice oraz TK Maxx.

Galeria Północna to rodzinna galeria handlowa w północnej części Warszawy, pierwsza czwartej generacji w tej części miasta. Mający 64,8 tys. mkw. obiekt stworzony został z myślą o osobach lubiących zakupy, ale także aktywną formę spędzania czasu wolnego. Na ofertę galerii, obejmującą 15 segmentów, składa się dziś niemal 200 najemców. Tenant-mix Północnej wypełniają tak znane marki jak m.in.: H&M, Reserved, Sinsay, Mango, Guess, Kappahl, TK Maxx, HalfPrice, Tatuum, New Yorker, Vistula, CCC, Deichmann, MODIVO x eobuwie.pl, 4F, Puma, New Balance, Intersport, Martes Sport, Wittchen, Tous, W.KRUK, Apart, YES, Douglas, Rossmann, Sephora, Inglot, Empik, RTV Euro AGD, iSpot, Media Expert, Sony Center, Duka, home&you i Homla. Operatorem spożywczym galerii jest natomiast Carrefour. W centrum mieści się także fitness klub Zdrofit, 11-salowe kino Cinema City, a także 22 lokale gastronomiczne, które można znaleźć przy komfortowej strefie food court, w strefach relaksu na dachu, ale także przy alejach handlowych.