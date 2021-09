TEDi w budynku Półwiejska 2

Nowy lokal – o powierzchni niemal 975 mkw. - będzie mieścił się w budynku Półwiejska 2. Właściciela inwestycji w transakcji reprezentowała firma doradcza Colliers.

TEDi to niemiecka marka ekonomiczna, która już od 2018 roku zaopatruje Polaków m.in. w środki czystości, artykuły kosmetyczne, samochodowe, spożywcze czy akcesoria dla zwierząt. Sieć rozwia się w bardzo dynamicznym tempie - od momentu wejścia do Polski uruchomiła już 103 sklepy i planuje dalszą ekspansję. Nowych lokalizacji szuka w całym kraju, jednak wśród priorytetów stawia rozwój m.in. w Wielkopolsce, w woj. warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim czy podkarpackim.

Otwarcie sklepu w Poznaniu to ważny punkt realizacji tej strategii. Jako że w dużych miastach spółka skupia się głównie na dobrze zlokalizowanych galeriach handlowych, nie bez znaczenia pozostaje także sam obiekt, w którym sieć wynajęła powierzchnię. Półwiejska 2 to nowoczesny projekt mixed-use położony w ścisłym centrum Poznania, przy głównym miejskim deptaku. Sześciokondygnacyjny obiekt klasy A oferuje łącznie niemal 10 tys. mkw. powierzchni, z czego ponad 6 tys. mkw. na dwóch poziomach zajmują lokale handlowo-usługowe, a ponad 3 tys. mkw. przeznaczone jest pod biura. W budynku do dyspozycji klientów znajduje się dwupoziomowy parking z blisko 100 miejscami postojowymi. Wśród głównych najemców obiektu znajdują się już Aldi, Calypso Fitness, Pepco, Dealz, Starbucks, ING Bank, Mc Donald’s, Cukiernia Sowa i Jean Louis David.

- Cieszymy się że TEDi dołączy do grona najemców znajdujących się w części handlowej budynku Półwiejska 2 - koncept będzie doskonałym uzupełnieniem aktualnej oferty obiektu. Marki ekonomiczne od lat zdobywają serca klientów szeroką ofertą produktową i atrakcyjnymi cenami. Ostatnie miesiące spowodowały znaczny wzrost zainteresowania polskich konsumentów zakupami w tego typu sklepach – to sprawia, że sieci ekonomiczne są obecnie jednym z segmentów rynku handlowego, który rośnie najszybciej – mówi Agnieszka Piekarska, Associate Director w Dziale Powierzchni Handlowych w Colliers.