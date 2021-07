Tegoroczne letnie wyprzedaże będą inne niż zazwyczaj

Czy jest możliwe, że wyprzedaży nie będzie wcale? Fot. Shutterstock

Sklepy szykują się na sezon letnich wyprzedaży. Te jednak zapowiadają się nieco inaczej niż w latach ubiegłych. W ocenie przedstawicieli rynku, trzeba przygotować się na różne scenariusze przecen, które marki uzależnią od swoich potrzeb. Jest też opcja braku wyprzedaży, ich miejsce mogą wypełnić ciekawe akcje rabatowe.

Odwiedzalność centrów handlowych rośnie. Detaliści przygotowują się na okres wyprzedaży.

Tegoroczne letnie wyprzedaże mogą być inne. Każda z marek prawdopodobnie ustali własną strategię, zależna od jej sytuacji.

Część marek postawi na „szybkie strzały”, czyli krótkie wyprzedaże, które potrwają maksymalnie 3-4 tygodnie. Nie wykluczone także, że na rynku pojawią się „pełzające” wyprzedaże.

Konsumenci wracają do sklepów

Maj przyniósł mocne odbicie, generując powrót 83 proc. kupujących, w stosunku do wyników z maja 2019. Czerwiec umocnił ten trend. W minionym miesiącu odwiedzalność wynosiła 81% zanotowanej w tym samym czasie w 2019 roku, podaje PRCH. W obu miesiącach liczba klientów była także znacznie wyższa niż rok temu.

Teraz przed handlowcami kluczowy okres wyprzedaży. Te będą jednak inne niż zazwyczaj. - Wiele marek uzależni w tym roku charakter przecen od swojej kondycji finansowej, a także od ilości towaru z minionego sezonu, która wciąż leży w magazynach. Będzie to więc bardzo zróżnicowany i ciekawy okres. Nie będzie jednak tak, jak w latach ubiegłych, że wszystkie marki ruszą jednocześnie z wyprzedażami i wszystkie będą mieć mniej więcej ten sam scenariusz obniżek. Widać to już po pierwszych wyprzedażach, które zaczęły się jeszcze w czerwcu – mówi Marta Drzewiecka, Director w Newbridge Poland, inwestora skupiającego w swoim portfolio 6 obiektów handlowych.

Szybkie strzały i pełzające wyprzedaże

Czego możemy się zatem spodziewać? – Część marek postawi na „szybkie strzały”, czyli krótkie wyprzedaże, które potrwają maksymalnie 3-4 tygodnie. Będą one intensywne, a więc zaczną się już z dużym pułapem przecen rzędu 40-50%. Jednocześnie potrwają krócej. Będą miały także mniej odsłon, nie będą więc progresywne. Taki ruch wykona z pewnością część marek modowych, którym będzie zależało na szybkiej sprzedaży zalegającego jeszcze towaru i rozpoczęciu już sprzedaży nowych kolekcji – mówi Marta Drzewiecka.

Nie wykluczone także, że na rynku pojawią się „pełzające” wyprzedaże. Te zresztą już się obserwuje. – Sklepy do handlu wróciły w szczycie sezonu mid season sale. Na wyprzedaże od razu trafiły nowe wiosenne kolekcje, do których klienci nie mieli dostępu w momencie ich wejścia do sprzedaży i to aż przez 1,5 miesiąca. Niektóre sklepy wydłużyły ten sezon, licząc na dalsze upłynnienie towaru. W rezultacie może dojść do zazębienia się wyprzedaży, ewentualnie do krótkiej przerwy między nimi. To dobra wiadomość dla klientów, którzy w efekcie takiej praktyki mogą w swoim ulubionym sklepie robić dłużej zakupy na przecenach – mówi.

Nie oznacza to jednak, że zabraknie tradycyjnych obniżek według dobrze znanego konsumentom scenariusza. - Te będą domeną przede wszystkich dużych sieci odzieżowych i drogeryjnych, które w pandemii poradziły sobie znacznie lepiej, chociażby dzięki sprzedaży online. Możemy więc spodziewać się progresywnych przecen, które wystartują nawet od -40% i rozłożą swoje kolejne odsłony na lipiec i sierpień. Towarzyszyć im będą także premiery nowych kolekcji pre-fall. Sieci będą bowiem starały się zarówno wyprzedać towar z minionego sezonu lub sezonów, jak również pobudzić sprzedaż nowości, korzystając z ruchu w sklepie – ocenia.

A może wyprzedaży nie będzie wcale?

Jest też jeszcze jedna opcja - brak wyprzedaży. Chociaż nie do końca. – Istnieje możliwość, że miejsce wyprzedaży wypełnią ciekawe akcje rabatowe, jakie organizować będą niektóre marki. Nie będą to więc wyprzedaże towaru w tradycyjnym rozumieniu, ale krótkotrwałe obniżki np. na wybrany asortyment. Te obniżki mogą się zmieniać np. co tydzień i dwa, obejmując za każdym razem inną kategorię produktów. Taki model zapewne przyjmą sklepy z meblami, ale nie wykluczone, że rynek zaskoczy i zobaczymy je także w innym segmencie – dodaje przedstawicielka Newbridge Poland.

Co nie zaskakuje, to fakt, że nikt z sezonu nie rezygnuje. – Letnie wyprzedaże to w handlowym kalendarzu ważny etap. Generują nie tylko gigantyczne obroty, ale także wspierają promocję marek i nowości, jakie w tym czasie już są dostępne w sklepach. W tym roku wyprzedaże mają szczególną wagę. Jesteśmy raptem 2,5 miesiąca po najcięższym z lockdownów, wszyscy gracze rynkowi wciąż walczą o odzyskanie obrotów. Przeceny staną się więc bodźcem do zakupów w galeriach dla milionów konsumentów, generując kolejną falę powrotów, która może zrównać wskaźniki odwiedzin z tymi sprzed pandemii – ocenia Drzewiecka.