Tesla otworzyła showroom samochodów elektrycznych w Libero Katowice (galeria zdjęć)

Nowy salon Tesla w Libero Katowice to prawdziwy symbol nowoczesności, innowacyjnych technologii i elegancji. Klienci mają możliwość obejrzenia najnowszych modeli marki, jak Model 3, Y, S lub X (w tym także w najnowszym kolorze Midnight Cherry Red), które łączą w sobie niezwykłe osiągi, fascynujący design i zaawansowane funkcje - informuje producent samochodów elektrycznych.

Jazd próbna Teslą bezpośrednio z parkingu

Kupujący mogą także umówić się na jazdę testową wybranym modelem. Co istotne, samochody do jazd próbnych stacjonują bezpośrednio na parkingu Libero. Personel salonu prowadzi również indywidualne doradztwo w wyborze modelu i konfiguracji pojazdu, a także udziela niezbędnych informacji na temat marki.

- W Libero Katowice stawiamy na nowoczesność, innowacyjne rozwiązania i z entuzjazmem podchodzimy do nowinek technologicznych. Od samego początku jesteśmy także przyjaźni elektromobilności, dlatego wybór naszej galerii na lokalizację drugiego w Polsce i pierwszego, flagowego na południu kraju salonu marki Tesla to dla nas ogromne wyróżnienie. To jednocześnie potwierdzenie silnej pozycji Libero na rynku i dowód stale rosnącego potencjału naszej galerii – mówi Tomasz Domoń, Dyrektor Regionalny odpowiedzialny za komercjalizację Libero Katowice. - Jesteśmy przekonani, że obecność globalnej marki Tesla w Libero Katowice pomoże w popularyzacji tego nowoczesnego transportu przyszłości. Wielkie otwarcie showroomu, które zgromadziło wielu zainteresowanych, jest tego najlepszym potwierdzeniem - dodaje.

Otwarcie salonu Tesli w Libero Katowice odbyło się w sobotę 20 maja i spotkało się z ogromnym zainteresowaniem klientów. Podczas wydarzenia można było usiąść za kierownicą nowoczesnych elektryków, umówić się na jazdę testową oraz posłuchać interesujących ciekawostek o tym, jakie możliwości oferuje ten jeden z najbardziej innowacyjnych producentów samochodów.

Symbol nowoczesności w Libero

Showroom Tesli w Libero Katowice to drugie takie miejsce w Polsce, w którym stacjonarnie można złożyć zamówienie na te pojazdy. Marka Tesla, której właścicielem jest prekursor i wizjoner Elon Musk, produkuje wyłącznie samochody elektryczne. Tym samym zrewolucjonizowała branżę automotive i we współczesnym świecie stała się ikoną elektromobilności oraz synonimem nowoczesności. Od 2012 roku zdobywa światowy rynek motoryzacyjny, będąc największym na świecie producentem pojazdów tego typu i wyznaczając trendy w rozwoju. Samochody Tesli znane są z zaawansowanych rozwiązań technologicznych - takich, jak możliwość autonomicznej jazdy, daleki zasięg akumulatorów, licznych systemów bezpieczeństwa czy niesamowitego przyśpieszenia.

- Współpraca z Libero Katowice oparta jest o wysokie standardy. Długo poszukiwaliśmy ciekawego i oryginalnego miejsca na lokalizację naszego salonu. Obiekt musiał spełnić liczne, określone wymagania i oferować dogodną lokację, umożliwiającą rozwój nowego showroomu. Niewątpliwie Libero spełniło nasze oczekiwania i umożliwiło nam dogodne miejsce na sukcesywny rozwój. – komentuje Bartosz Gorzoch, Store Manager Tesla.

Tesla w Libero Katowice to kolejny krok galerii w kierunku nowoczesności oraz krok w kierunku zielonej, ekologicznej przyszłości, a także budowania różnorodnej oferty obiektu - informuje Libero. Jak dodaje, nowy salon znacząco wzbogaca szeroko pojętą ofertę w zakresie nowoczesnych technologii, multimediów i elektroniki, wśród takich marek jak Apple, Samsung, Sony, Media Markt czy Euro RTV.