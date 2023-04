Tesla stworzy tani samochód elektryczny dla Kowalskiego

Tani model Tesli

Cena powinna pomóc w osiągnięciu ambitnych założeń dotyczących wielkości produkcji modelu podstawowego: najnowsze informacje Tesli określają cenę bazową na 25 000 dol. netto. Elon Musk niedawno oświadczył, że istnieje sposób na zbudowanie samochodu, którego produkcja kosztuje o połowę mniej niż Model 3.

Tani model podstawowy powinien znajdować się na nowej platformie, co odpowiednio obniży koszty. Będzie mniejszą wersją Modelu Y, poruszając się w dużej mierze autonomicznie. Musk nie podał jeszcze żadnych dalszych szczegółów nawet o wielkości samochodu, ale są już domysły – donosi electrek.co.

Trzy wersje napędu

Tesla mogłaby zaoszczędzić na bateriach, które dostawca - BYD mógłby dostarczyć w tańszej technologii żelazowo-fosforanowej (LFP). Nowy model powstałby w trzech wersjach napędu: Long Range, High Performance oraz wersji z tylko jednym silnikiem. Zasięg powinien wynosić do 400 kilometrów.

Projektowanie odbywa się w nowym centrum rozwoju w Gigafactory w Szanghaju. Tesla poszukuje specjalistów do rozwijania Modelu Q, jak określa go Musk.

Powstaną nowe fabryki

Model ma być budowany w fabrykach na całym świecie, w tym 2 mln sztuk w amerykańskich zakładach, zwłaszcza na terenie Meksyku. Po milionie aut powinno pochodzić z Szanghaju i Berlina-Grünheide. Budowa fabryki w Meksyku ma być ukończona za dziewięć miesięcy, a pierwsze kompaktowe SUV-y mogłyby zjechać z linii montażowej już za około rok.

Ale to dopiero początek: Musk chce zwiększyć roczną produkcję do 20 mln sztuk do 2030 roku. Jak informuje electrek.co, to dwa razy więcej niż sprzedaje obecnie Toyota – największy na świecie producent samochodów.