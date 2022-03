Tezenis i Intimissimi Uomo w Sadyba Best Mall

Salon Tezenis znajduje się na parterze galerii i zajmuje powierzchnię 180 m2. Sklep Intimissimi Uomo - włoskiej marki bielizny - ma powierzchnię 48 m2 i mieści się na parterze centrum handlowego.

Warszawska galeria handlowa Sadyba Best Mall znajduje się w sąsiedztwie Traktu Królewskiego prowadzącego do Wilanowa, Powsina i dalej do Konstancina–Jeziorny. W ponad 100 sklepach i punktach usługowych oraz gastronomicznych na powierzchni blisko 23 tys. m2 centrum zapewnia klientom szeroki wybór marek i usług.