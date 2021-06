The Body Shop chce być w 100 proc. wegański

The Body Shop "przechodzi" na weganizm, fot. mat. pras.

Brytyjska sieć kosmetyczna The Body Shop zamierza do końca 2023 r. uzyskać na wszystkie swoje produkty certyfikat wydawany przez The Vegan Society. Obecnie około 60 proc. produktów detalisty jest już wegańskie.

Proces certyfikacji obejmuje audyt każdego dostawcy i producenta surowców – pisze "Retail Insight Network". W sumie dotyczy to około 3700 różnych materiałów. Globalny dyrektor marki Lionel Thoreau nazwał decyzję o przejściu w 100% na weganizm „naturalnym kolejnym krokiem dla The Body Shop”, co wpisuje się w cele firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

W tym samym kontekście detalista chce zainstalować stacje napełniania produktów w 500 sklepach w tym roku, a w przyszłym w kolejnych 300 punktach sprzedaży.