TK Maxx i HalfPrice w Pasażu Łódzkim

HalfPrice to koncept sklepów w kategorii off-price, której model biznesowy polega na ofercie markowych produktów w atrakcyjnych cenach.

Wszystkie produkty zostaną podzielone wg kategorii, aby ułatwić odnalezienie poszukiwanych towarów. Na każdej metce znajdzie się informacja, ile dany produkt kosztował przed obniżką, a ile klient zapłaci za niego w HalfPrice. Oferta sklepu jest uzupełniana każdego dnia, przez co klienci mogą liczyć na bardzo zróżnicowaną ofertę.

„Rozwój to jeden z naszych priorytetów, z tego powodu bardzo cieszymy się mogąc przedstawić nowy, ciekawy punkt na mapie Pasażu Łódzkiego. HalfPrice to obecnie jedna z najgorętszych marek, zaś koncept off-price staje się coraz bardziej popularny na całym świecie. Cieszymy się, że możemy przedstawić nowy, cieszący się uznaniem wśród klientów brand, który dołączy do oferty Pasażu Łódzkiego.”– mówi Anna Mrzewa, Dyrektor CH Pasaż Łódzki.

W modelu off-price niezwykle ważna jest unikalność i różnorodność oferty, która codziennie się zmienia. Aktualnie na terenie Centrum w tym koncepcie działa również TK Maxx.