TK Maxx najemcą Trzy Korony

Galeria Trzy Korony poszerzyła ofertę o TK Maxx, który w połowie marca uruchomił sklep o powierzchni 2 195 mkw.

TK Maxx opiera się na modelu off-price, który polega na sprzedaży produktów po okazyjnych cenach. TK Maxx jest własnością spółki TJX Europe, a spółką macierzystą jest TJX Companies, Inc.

Galeria Trzy Korony to wielofunkcyjne centrum handlowe, oferujące ponad 35 000 mkw.

W obiekcie znajduje się ponad 120 lokali handlowych. Swojej sklepy mają tu sieci odzieżowe m.in.: portfel 5-ciu marek grupy LPP (Reserved, Cropp, House, Sinsay oraz Mohito),

TK Maxx, H&M, MANGO, Bershka, Stradivarius, New Yorker, Pepco, Medicine, Diverse, Vistula, Lavard, Lancerto, Orsay, Ochnik, Tally Weil, Taranko, Tatuum, Monnari, Lee, Wrangler, Levis, Big Star, Calzedonia, Gatta, Triumph, Martes Sport, 4F, Adidas, Puma, New Balance, Sizeer, CCC, Deichmann, Kazar, Ryłko, czy Wojas. Ponadto w Galerii znajdują się: salon RTV EURO AGD, drogerie Rossmann, Hebe oraz Super-Pharm, salonu jubilerskie Apart, Kruk i Sezam, sklepy z wyposażeniem wnętrz i akcesoriami m.in. Home & You oraz Empik, a także wielkopowierzchniowy market spożywczo-przemysłowy E.Leclerc. Ofertę Centrum uzupełnia nowoczesny klub Fitness Trzy Korony oraz jedyny w regionie 5-cio salowy multiplex Helios.