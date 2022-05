TK Maxx otwiera się w Gemini Park Tarnów

W największym centrum handlowym we wschodniej Małopolsce otwarto właśnie mający aż 1662 m kw. sklep TK Maxx. To pierwszy lokal należący do sieci w Tarnowie i zarazem już 50. w Polsce. W podpisaniu umowy najmu pośredniczyła firma doradcza Colliers.

– Nasza oferta stale się rozwija, zyskując kolejne niepowtarzalne w skali regionu marki. TK Maxx jest najlepszym tego przykładem. Dzięki temu otwarciu mieszkańcy Tarnowa i okolic zyskują dostęp nie tylko do wielu światowych brandów, które dotąd na lokalnym rynku były niedostępne, ale przede wszystkim do okazji cenowych, z których słynie sieć – mówi Zbigniew Nowak, dyrektor Gemini Park Tarnów.

– Jestem przekonany, że pierwszy lokal TK Maxx w Tarnowie szybko stanie się jedną z najchętniej wybieranych destynacji zakupowych, zarówno przez osoby, które cenią sobie nowoczesny lifestyle i modę, jak również osoby, które uwielbiają polować na znane marki taniej – dodaje.

Tarnowski TK Maxx, podobnie jak wszystkie sklepy sieci w Polsce, działa w popularnym w modelu off price.