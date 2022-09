TK Maxx otworzy wielki sklep w Łodzi

TK Maxx jest częścią spółki TJX Europe, która działa na sześciu europejskich rynkach – w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polsce, Niemczech i Austrii. Jej spółką macierzystą jest TJX Companies, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która posiada ponad 4 tysiące sklepów w 9 krajach.

TK Maxx debiutuje w Porcie Łódź

W Polsce marka obecna jest w 50 lokalizacjach. Koncepcja TK Maxx opiera się na modelu off-price, polegającym na sprzedaży produktów znanych marek i projektantów w okazyjnych cenach. Teraz bogata oferta sieci dostępna będzie także dla klientów Portu Łódź.

- TK Maxx to marka z bardzo dobrze ugruntowaną pozycją w branży handlowej. Od czasu swojej obecności w naszym kraju podbiła serca konsumentów przede wszystkim ogromnym wyborem propozycji modowych z kolekcji światowych marek, które zakupić można w bardzo przystępnych cenach. W sklepie znajdziemy też asortyment do dekoracji wnętrz oraz wiele przydatnych akcesoriów. Nowy koncept w naszym portfolio uzupełni ofertę affordable Portu Łódź i z pewnością stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych przez klientów miejsc podczas wizyty w naszym Centrum – mówi Jagoda Olesiak, Customer Experience Leader w Porcie Łódź. – Przy doborze partnerów biznesowych niezwykle ważne jest dla nas także to by były to marki odpowiedzialne społecznie. TK Maxx w swojej działalności kieruje się wartościami, które są zbieżne również z naszą strategią prowadzenia biznesu w ramach zrównoważonego rozwoju i strategii „People and Planet Positive” – podsumowuje Jagoda Olesiak.

TK Maxx w Porcie Łódź obok sklepów Biedronka oraz Media Markt

TK Maxx w Porcie Łódź zajmie powierzchnię 2 300 mkw. i zlokalizowany będzie obok sklepów Biedronka oraz Media Markt. Otwarcie TK Maxx przy Pabianickiej w Łodzi planowane jest na jesień tego roku.