TK Maxx zatrudni 2 tys. pracowników w woj. lubuskim. Największa hala w Europie

Budynek o metrażu ponad 61 000 m2 to największe centrum dystrybucyjne TJX Europe w Europie kontynentalnej i drugie (po Wrocławiu) zlokalizowane w Polsce.

TK Maxx otwiera w Polsce największe centrum dystrybucyjne w Europie kontynentalnej

Produkty procesowane w nowo powstałym centrum w Sulechowie będą transportowane do ponad 200 sklepów TK Maxx zlokalizowanych w Polsce, Holandii oraz Austrii i Niemczech, gdzie w maju tego roku wystartowała usługa e-commerce. Oficjalne przecięcie wstęgi nowoczesnego centrum dystrybucyjnego w Sulechowie odbyło się 11 października. Na otwarcie przybyli przedstawiciele TJX Europe, partnerzy zewnętrzni, a także przedstawiciele lokalnych władz i sami pracownicy.

Centrum dystrybucyjne w TJX Europe w Sulechowie fot. mat.pras.

Warunki pracy w centrum dystrybucyjnym TK Maxx

Kandydatom do pracy w centrum oferowane jest konkurencyjne wynagrodzenie na lokalnym rynku pracy oraz zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynkach europejskich, dającej możliwość awansu. Spółka stawia na uczciwość i transparentność w relacjach z pracownikami, a po pięciu latach pracy zatrudnionym przyznawany jest dodatkowy dzień urlopu. Ponadto pracownicy mogą skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego, zapewniającego im dostęp do kompleksowej opieki medycznej oraz pakietu sportowego umożliwiającego korzystanie z wielu placówek w całej Polsce. Na parkingu centrum dystrybucyjnego w Sulechowie wyznaczonych zostało 200 zadaszonych miejsc rowerowych, aby jeszcze bardziej zachęcić pracowników do codziennego wyboru tego zdrowego i ekologicznego środka transportu. W centrum dystrybucyjnym TJX Europe w Sulechowie działa również duża stołówka z pełnowartościowymi obiadami, w której oferowane są specjalne zniżki dla pracowników.

Centrum dystrybucyjne w TJX Europe w Sulechowie

TK Maxx to sieć sklepów, oferująca szeroki wybór ubrań damskich, męskich, dziecięcych oraz butów, akcesoriów i dodatków dla domu modnych marek – wszystko w cenach do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie. Koncepcja firmy opiera się na unikatowym modelu off-price.