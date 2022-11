Tłumy w pierwszym UNIQLO Polska. Jakie promocje?

Inauguracji sklepu UNIQLO w Warszawie towarzyszy wprowadzenie na rynek nowych produktów LifeWear, a także liczne oferty przygotowane specjalnie na tę okazję i obejmujące popularne produkty marki, takie jak kurtki Ultra Light Down i Fluffy Yarn Fleece czy swetry Extra Fine Merino. Klienci, którzy zrobią zakupy za co najmniej 400 złotych, otrzymają w prezencie torbę tote zaprojektowaną w Tokio przez artystę Przemka Sobockiego. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Cała umowa najmu UNIQLO w Domach Towarowych Wars Sawa Junior obejmuje około 1 500 metrów kwadratowych, w tym 800 mkw. powierzchni handlowej na dwóch piętrach budynku Junior.