Tommy Hiliger ogłasza konkurs na projekty społeczne

Frma Tommy Hilfiger ogłosiła trzecią edycję konkursu Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge. Aplikacje można przesyłać do 8 marca 2021 r. Formularz zgłoszeniowy i dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej firmy.

„Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge to konkurs dla przedsiębiorców, którzy chca działać na rzecz różnorodności i równości przemysłu mody.

Od startu inicjatywy w 2018 r. program Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge przyznał łącznie

€350,000 dofinansowania dla przedsiębiorców. Do konkursy można zgłaszać projekty poświęcone tworzeniu bardziej inkluzywnego łańcucha wartości w przemyśle mody. Wśród aplikacji

zostanie wyłonionych sześcioro finalistów, którzy będą mogli zdalnie rozwijać swoje projekty z pomocą specjalistów firmy Tommy Hilfiger i zewnętrznych ekspertów w różnych dziedzinach.

Po szkoleniu z doświadczonym trenerem prezentacji, finaliści przedstawią gotowe projekty jury i publiczności podczas światowego finału Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge na początku 2022 r.

Dodatkowe informacje są dostępne w filmie pod adresem https://vimeo.com/497336964/3207cdc68b

Pula nagród w konkursie zapewnia laureatom wiedzę i dofinansowanie niezbędne w rozwoju ich idei:

• €200,000 dzielone między laureatów i szansa na €15,000 przydzielane przez publiczność

• Roczny program mentoringowy prowadzony przez globalnych ekspertów firmy Tommy Hilfiger

• Miejsce na kursie przedsiębiorczości społecznej szkoły biznesu INSEAD

• Roczny mentoring szkoły biznesu INSEAD