Top Secret docelowo chce zwiekszyć sieć sklepów o 30 proc.

fot. Top Secret



Grupa Redan, zarządzająca siecią Top Secret w I kwartał br. uzyskała ponad 33 mln zł przychodów. To o 39% mniej w ujęciu r./r. wyłączając wpływ segmentu dyskontowego, którego wyniki nie są konsolidowane od lipca minionego roku. Główny negatywny wpływ na spadek sprzedaży miała epidemia koronawirusa SARS-CoV-2. W rezultacie zamknięcia sklepów w galeriach handlowych i radykalnych spadków wizyt klientów w pozostałych placówkach, sieć Top Secret utraciła z tego tytułu ok. 6,6 mln zł sprzedaży r./r.

Na mniejszą skalę w 2020 r. prowadzona była również akcja wyprzedażowa kolekcji jesienno-zimowej, co pozytywnie wpłynęło na poziom wypracowanej marży handlowej. „Bieżący rok rozpoczęliśmy z kolekcją zmienioną tak, aby nadać jej bardziej handlowy charakter przy niższych cenach zakupu. To pozytywnie wpłynęło na odsprzedaż oraz marżę uzyskiwaną na kolekcji wiosna-lato, która w okresie od 1 stycznia do 8 marca (gdy nie było jeszcze widocznego wpływu epidemii koronawirusa) wzrosła o 12 p.p. w ujęciu r./r. Tendencja ta jest także widoczna od maja, po zakończeniu zakazu handlu odzieżą w galeriach handlowych” - powiedział Bogusz Kruszyński, prezes zarządu Redan.

Grupa Redan w pierwszym kwartale br. ograniczyła również o 6,5 mln zł (o 24% w ujęciu r./r.) koszty bezpośrednie. W efekcie, po wyłączeniu wpływu segmentu dyskontowego na dane porównywalne, w pierwszych trzech miesiącach tego roku poniosła stratę na sprzedaży w wysokości -6,0 mln zł, czyli o 5,2 mln zł mniejszą niż w poprzednim roku.

Marka zredukowała wartość dostaw towarów na lato (o 30%) i wakacje (o 45%). Dzięki temu na początek maja br. wartość zapasów kolekcji wiosenno-letniej była niższa o 43% w porównaniu r./r. „W ten sposób zminimalizowaliśmy ryzyko nadmiernego zapasu na koniec sezonu, a jednocześnie osiągnęliśmy to, że nie musimy prowadzić intensywnego procesu wyprzedaży tych zapasów” – podkreśla Bogusz Kruszyński.

W opracowanym zrównoważonym wariancie, w 2020 r. w sklepach Top Secret w Polsce zakładany jest spadek sprzedaży o 43% w porównaniu do pierwotnej wersji planu na rok 2020 i o 41% w porównaniu do roku 2019. Do tego planu zostały dostosowane wielkości dostaw towarów, w celu utrzymania optymalnego wypełnienia sklepów. „Wypracowana w maju wysokość marży była zgodna z przyjętą w skorygowanym planie sprzedaży, w czerwcu wyższa o ok. 6 p.p., a za pierwsze 3 tygodnie lipca – wyższa o ok. 2,7 p.p. Także poziom sprzedaży uzyskany w maju, czerwcu i pierwszych trzech tygodniach lipca br. przekracza wartości planowane na ten okres odpowiednio o ok. 7%, ok. 20% oraz ok. 25%” – dodał prezes zarządu Redan.

Zarząd Redan w perspektywie kolejnych miesięcy spodziewa się wzrostu sprzedaży oraz marży handlowej, a także dalszego ograniczenia kosztów centrali. „Oczekujemy, że w skali roku wyniki Grupy Kapitałowej Redan znacząco się poprawią w porównaniu do roku poprzedniego. Kluczowe znaczenie w zwiększeniu bezpieczeństwa działania naszego biznesu będzie miało także deklarowane przez głównego akcjonariusza Radosława Wiśniewskiego, sfinansowanie zakupu nowej kolekcji do kwoty 10 mln zł. W kolejnych okresach, gdy ryzyko związane z zagrożeniem epidemią się zmniejszy, nadejdzie czas na powrót do strategii rozbudowy sieci sklepów w Polsce (o ok. 1/3) oraz zwiększenia szerokości oferty Top Secret, co wpłynie na dalszy wzrost sprzedaży także w segmencie e-commerce” – podsumował Bogusz Kruszyński.