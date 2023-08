Top Secret wejdzie do popularnych sieci handlowych. Jest umowa licencyjna

Zdaniem zarządu nawiązana współpraca, poza dodatkowymi wpływami z tytułu opłat licencyjnych, będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie rozpoznawalności i dotarcie marki do nowych klientów.

Syntex Wojewoda, Żychowicz Sp. J. z dostępem do znaku Top Secret

Redan będący właścicielem praw do znaku towarowego „Top Secret” zawarł umowę udzielenia licencji firmie Syntex Wojewoda, Żychowicz Sp. J. Porozumienie uwzględnia możliwość oznaczania marką „Top Secret” kilku grup towarowych, w tym: bielizny męskiej i damskiej, skarpet męskich i damski oraz klapek. Oferowane będą one w kilku popularnych sieciach handlowych oraz poprzez platformę sprzedażową Allegro. Z tego tytułu Redan będzie uzyskiwał wpływy określone procentowo od wartości towarów wprowadzonych na polski rynek. Wartość minimalnych przychodów netto w latach 2024-2026 prognozowana jest na poziomie co najmniej 1,3 mln zł.

- To dla nas bardzo atrakcyjne rozwiązanie wykorzystujące duży potencjał marki, której wartość budowana była przez wiele lat. Co ważne jako Redan i właściciel brandu będziemy mieli prawo do kontrolowania jakości produktów. W ramach zawartej współpracy określiliśmy na początek cztery grupy towarowe, które nie są wprost konkurencyjne z produktami oferowanymi w sklepach firmowych „Top Secret” oraz poprzez sklep online. W przyszłości dopuszczamy jednak możliwość poszerzenia tej listy” - powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

Marka Top Secret wejdzie do innych sieci handlowych

Zdaniem zarządu Redan zawarte porozumienie będzie miało pozytywny wpływ na rozwój marki „Top Secret”. - Pojawienie się marki w popularnych sieciach handlowych z pewnością znacznie zwiększy dotarcie do nowych klientów. Dzięki temu logo „Top Secret” stanie się jeszcze bardziej rozpoznawalne, co w efekcie powinno przełożyć się na zwiększenie popularności zakupów przez klientów także w sieci firmowej. Wiele innych znanych marek z powodzeniem stosuje taką strategię. Poza „Top Secret” w tych samych sieciach handlowych są już sprzedawane m.in. towary pod markami Pierre Cardin, Umbro, Puma, Kappa, czy 4F - dodał Bogusz Kruszyński.

Prawa do znaków towarowych „TOP SECRET”, „DRYWASH” i „TROLL”, spółka Redan nabyła w październiku 2022 r. Pozwala jej to na uzyskiwanie z tego tytułu przychodów wprost proporcjonalnych do wielkości sprzedaży detalicznej towarów oznaczonych tymi znakami, które oferowane są w sklepach firmowych. W IV kwartale 2022 i I kwartale br. przychody netto z tego tytułu wyniosły 1,2 mln zł. W latach kolejnych przychody te powinny zostać powiększone o opłaty wynikające z zawartej właśnie umowy licencyjnej.