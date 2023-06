Trend urban gardening. Netto ma ofertę dla miejskich ogrodników

Urban gardening m.in. zakładanie upraw na balkonach, parapetach czy wspólnych terenach osiedlowych. Dane Kantar z 2021 roku pokazały, że prawie co trzeci Polak uprawia owoce i warzywa do domowego użytku, z czego 15 proc. respondentów robi to w przydomowym ogrodzie

Śieć Netto przygotowała ofertę dla sympatyków ogrodnictwa.

- W Netto już od kilku sezonów zauważamy rosnące zainteresowanie produktami ogrodowymi, dlatego nie zabrakło ich również w aktualnej ofercie – komentuje Patrycja Kamińska, PR Manager w Netto Polska.

W tym tygodniu w sklepach Netto znajdziemy akcesoria ułatwiające prace działkowe od siewu i nawożenia (do kupienia łatwe w użyciu Siewniki w cenie 35 PLN/1 szt.), aż po odpoczynek na świeżym powietrzu. W sprzedaży dostępne są m.in.: narzędzia ogrodnicze (różne rodzaje) w cenie 9 PLN/1 szt., sekatory i nożyce do roślin (już od 19 PLN/1 szt.) czy produkty do nawadniania upraw, np. zraszacz obrotowy do podlewania o zasięgu 250 m2 (25 PLN/1 szt.), elastyczny wąż ogrodowy, którego długość zmienia się w zależności od rozciągnięcia od 7,5 do 22,5 m (40 PLN/1 szt.) czy końcówki do podlewania - pistolety do wody (2 rodzaje) w cenie 25 PLN/1 szt. każdy.

W porze relaksu sprawdzą się leżaki ogrodowe z regulowanym oparciem - dostępne 20 proc. taniej, w cenie 135 PLN/1 szt., hamaki (69 PLN/1 szt.) czy krzesła brazylijskie i krzesła hamak z wymiennymi siedziskami (99 PLN/1 szt.).

Wśród propozycji sieci Netto znalazły się żagle przeciwsłoneczne – do ochrony balkonów i tarasów, dostępne w dwóch wymiarach (już od 34 PLN/1 szt.) oraz namioty ogrodowe z moskitierą w cenie: 139 PLN/1 szt. Oferta przeciwsłoneczna Netto obejmuje również kosmetyki z filtrem UV dostępne w promocyjnych cenach, już od 23,99 PLN/1 szt.