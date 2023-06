Triumph pokazał koncept My Atelier

Nowa koncepcja salonu zapewnia klientom interaktywne przeżycie zakupowe, które całkowicie wykracza poza tradycyjnie rozumianą przestrzeń handlową. To kontynuacja niedawno zaprezentowanej przez Triumph komunikacji wizualnej, celebrującej indywidualność. Świat, w którym kobiety mogą całkowicie zaakceptować siebie.

My Atelier zostało zaprojektowane jako przestronna przestrzeń, skupiająca się na stworzeniu ciepłego otoczenia. Wykorzystuje naturalne, ekologiczne materiały o ręcznie wykonanych detalach. Stonowana paleta kolorystyczna i zastosowane transparentne elementy wystroju dodają intymności.

Triumph w każdej lokalizacji, w której zostanie otwarty nowy koncept sklepu, zamierza współpracować z lokalnymi artystkami.

Przy okazji otwarcia konceptu My Atelier w Zurichu, Triumph nawiązał współpracę ze szwajcarską artystką Shannon Zwicker.. Natomiast Violetta Ehnsperg w koncepcie w Wiedniu wprowadziła charakterystyczną dla jej twórczości ekspresyjność kolorystyczną i abstrakcję.

Paul Gautier, Global Head of Brands, komentuje: ‘My Atelier’ to nie tylko przestrzeń handlowa. To miejsce do eksploracji, inspiracji i łączenia się z naszą marką w znaczący sposób.

My Atelier daje klientom możliwość swobodnego przeglądania asortymentu, spędzania czasu, odkrywania i inspirowania się.

Rozumiejąc, że nie ma dwóch takich samych sylwetek, Triumph koncentruje się na celebrowaniu tego, co indywidualne: podkreślaniu różnic, które sprawiają, że kobiety są wyjątkowe. Dlatego marka wprowadziła narrację #ItsPersonal.