Triumph w CH Nowe Czyżyny

Debiutujący w Nowych Czyżynach lokal wyróżniają przytulne wnętrza gwarantujące intymność zakupów.

– Salon Triumph ma także pełną integrację i dostępność do stanów magazynowych naszych salonów w innych lokalizacjach w Krakowie, a także do zapasów w magazynie centralnym, co daje możliwość niezwłocznej realizacji praktycznie każdego wybranego przez klientkę produktu z dostępnej oferty – informuje.

Klientki znajdą tutaj kompletną kolekcję aktualnie oferowanego asortymentu marki Triumph oraz sloggi m.in. bieliznę, koszule nocne, piżamy oraz stroje kąpielowe. Na miejscu skorzystać można także z profesjonalnych porad brafitterek, które pomogą dopasować bieliznę do kobiecej sylwetki.