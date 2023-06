Triumph wprowadza nowy koncept sklepowy

Nowa koncepcja salonu zapewnia klientom nowoczesne, edukacyjne i interaktywne przeżycie zakupowe, które całkowicie wykracza poza tradycyjnie rozumianą przestrzeń handlową. To kontynuacja niedawno zaprezentowanej przez Triumph komunikacji wizualnej, głęboko zakorzenionej w filozofii marki, celebrującej indywidualność. Świat, w którym kobiety mogą całkowicie zaakceptować siebie i wszystko, co czyni je wyjątkowymi.

My Atelier zostało zaprojektowane jako przestronna i inspirująca przestrzeń, skupiająca się na stworzeniu ciepłego i przyjaznego otoczenia dla wszystkich odwiedzających. Koncept wykorzystuje naturalne, ekologiczne materiały o ręcznie wykonanych detalach. Stonowana paleta kolorystyczna i zastosowane transparentne elementy wystroju dodają intymności, komfortu, głębi, pozwalając czuć się swobodnie i kobieco we własnej skórze.

Pierwszy salon w koncepcji My Atelier został otwarty w maju br. w Tainan, a niedługo później dołączyły do niej dwie kolejne lokalizacje – w Zurichu i Wiedniu.

Zaangażowana w prezentowanie swojego różnorodnego dziedzictwa oraz globalnej obecności, marka Triumph w każdej lokalizacji, w której zostanie otwarty nowy koncept sklepu, zamierza współpracować z lokalnymi artystkami. Stworzą one unikalne dzieło sztuki inspirowane koncepcją My Atelier, w ich własnym charakterystycznym stylu. Oprócz wsparcia obiecujących talentów z całego świata, ta inicjatywa dodaje także regionalny wymiar każdemu otwarciu, dzięki czemu jeszcze bardziej łączy je z lokalną społecznością.

Przy okazji otwarcia konceptu My Atelier w Zurichu, Triumph nawiązał współpracę ze szwajcarską artystką Shannon Zwicker, która wniosła do wnętrza swoje zmysłowe elementy designerskie. Natomiast Violetta Ehnsperg w koncepcie w Wiedniu wprowadziła charakterystyczną dla jej twórczości ekspresyjność kolorystyczną i abstrakcję.

Paul Gautier, Global Head of Brands, komentuje: "Jesteśmy podekscytowani wprowadzeniem nowej koncepcji salonów i tym, że możemy zapewnić klientkom doświadczenia, które w pełni odzwierciedlają wartości naszej marki. ‘My Atelier’ to nie tylko przestrzeń handlowa. To miejsce do eksploracji, inspiracji i łączenia się z naszą marką w znaczący i wyjątkowy sposób. Jesteśmy też niezwykle dumni z możliwości współpracy z utalentowanymi lokalnymi artystkami, które dodają unikalny i spersonalizowany akcent do każdego wnętrza, łącząc go z lokalną społecznością i wprowadzając własną kreatywność i styl do naszego projektu sklepu".

Każdy aspekt konceptu My Atelier zachęca do eksplorowania dostępnej przestrzeni - daje klientom możliwość swobodnego przeglądania asortymentu, spędzania czasu, odkrywania i inspirowania się. Jest to przestrzeń, która naprawdę wynosi tradycyjne doświadczenie zakupowe na wyższy poziom.

Rozumiejąc, że nie ma dwóch takich samych sylwetek, Triumph koncentruje się na celebrowaniu tego, co indywidualne: podkreślaniu różnic, które sprawiają, że kobiety są wyjątkowe - począwszy od ich perspektywy, postawy czy sposobu patrzenia na świat. Marka głęboko wierzy, że pojęcie normalności jest w pełni subiektywne i nie poddaje się żadnym standardom, dlatego wprowadziła narrację #ItsPersonal. Filozofia ta jest realizowana we wszystkich aspektach jej działalności - także poprzez kreowanie wyjątkowego i osobistego doświadczenia zakupowego.