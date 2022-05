True najemcą lotniskowych sklepów Aelia Duty Free

True™ to polska marka specjalistycznych produktów do pielęgnacji męskiej skóry. Brand rozpoczął współpracę z Aelia Duty Free, operatorem sieci sklepów wolnocłowych na lotniskach w Polsce. Wejście do sprzedaży to kolejny krok do ekspansji na rynki zagraniczne. W maju br. produkty trafią do sklepów zlokalizowanych na lotniskach w Warszawie, Krakowie i Gdańsku.