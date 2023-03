Trussardi we Włoszech w restrukturyzacji. A w Polsce?

Trussardi ma 190 salonów brandowych w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. W Polsce działają butiki w CH Klif w Warszawie, Galerii Bałtyckiej w Gdańsku, Silesia City Center w Katowicach, łódzkiej Manufakturze, poznańskim Starym Browarze, warszawskiej Atrium Promenada, oraz outlety w: Wrocław Fashion Outlet oraz Designer Outlet w Piasecznie i Szczecin Outlet.

Jako prezes spółki w Polsce od 1 grudnia 2022 roku w KRS wpisany jest Sebastian Suhl, który prezesem spółki matki już nie jest. Zrezygnował ze stanowiska podobnie jak inni członkowie zarządu Trussardi we Włoszech. Zwolniono część pracowników, a niektórym butikom Trussardi grozi zamknięcie. Branżowe media informują, że nie wykluczona jest też sprzedaż całej firmy.

Sytuacja finansowa marki Trussardi w Polsce

Zarząd TRS Polska wskazał, że w 2020 roku spółka poniosła stratę netto w kwocie 5.708.712,70 zł, a kapitały spółki są ujemne i wynoszą minus 24.219.701,15 zł. 2019 rok spółka w Polsce zamknęła stratą w wysokości 7,219 mln zł.

W sprawozdaniu biegłego rewidenta z firmy Deloitte czytamy, że spółka wykazała rzeczowe aktywa trwałe o wartości 1.635.550,65 zł. "Naszym zdaniem wystąpiły przesłanki wskazujące na wystąpienie trwałej utraty wartości środków trwałych. Zarząd Spółki nie przedstawił nam dokumentacji potwierdzającej, że wartość odzyskiwalna aktywów

wchodzących w skład powyższej pozycji bilansowych jest nie niższa niż ich wartość bilansowa, a co za tym idzie, odpisy z tytułu trwałej wartości tych aktywów nie są konieczne. W konsekwencji nie jesteśmy w stanie

wypowiedzieć się, co do prawidłowości wyceny wskazanych pozycji bilansowych" - napisano.