Trygon Sport najemcą Galerii Wileńskiej

W ciągu ostatnich miesięcy grono najemców Galerii Wileńskiej powiększyło się o pięć nowych lokali i wyspę handlową: Cofix, TianFun i Strefa Rozrywki a także salon optyczny Fielmann. Wkrótce ruszy sklep Trygon Sport. Nowe otwarcia zajęły łącznie ponad tysiąca metrów kwadratowych.

Cofix to trzeci w naszym kraju, 36-metrowy oferuje kawy w czterech rozmiarach za 6, 9, 12 lub 15 złotych. Do tego przekąski, na ciepło i na zimno. Wielu fanów zyskały też napoje od TianFun na bazie mleka i herbaty – bubbletea – powstają dzięki oryginalnym tajwańskim recepturom.



Ofertę oprawek i doradztwa optycznego wzbogacił otwarty w kwietniu na powierzchni 131 mkw. salon marki Fielmann. Fielmann to czwarty lokal optyczny w Galerii Wileńskiej, obok Lynx Optique, Paris Optique, i Vision Express.

Od lutego przy Targowej 72 w Warszawie działa Strefa Rozrywki, która zajęła 128 metrów kwadratowych.

Wkrótce swój nowy lokal otwiera Trygon Sport. Istniejąca od 20 lat sieć sklepów sportowych w swoim nowym sklepie o powierzchni 79 metrów kwadratowych zaoferuje markowe produkty sportowe.