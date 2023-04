Trzy miliony skanów z esize.me. Maszyna jest flagową usługą Grupy CCC

Usługa zadebiutowała w sklepach eobuwie.pl i CCC w 2018 r. Esize.me ułatwia dobór butów bez konieczności mierzenia – klient wykonuje precyzyjny skan 3D stopy, który uwzględnia nie tylko jej długość, ale również inne ważne parametry, jak szerokość i wysokość podbicia. Trójwymiarowy model dodany do konta użytkownika pozwala na korzystanie z podpowiedzi produktowych i filtrowanie oferty pod kątem najlepiej dopasowanego rozmiaru butów. Jest to możliwe dzięki porównaniu skanu stopy z pomiarami obuwia, wykonywanymi w centrum logistycznym dla każdego modelu dostępnego w asortymencie sklepów.

Esize.me - inteligentna maszyna

Esize.me działa w oparciu o machine learning, dzięki czemu system uczy się na podstawie wyborów użytkowników i udzielanego przez nich feedbacku. Razem z innymi funkcjonalnościami, jak predykcja wzrostu stopy, możliwość przypisania kilku skanów do jednego konta czy informowanie o potrzebie aktualizacji skanu dziecka, esize.me pozwala precyzyjniej, a także szybciej i wygodniej wybierać obuwie dla całej rodziny - niezależnie od jego typu i różnic w rozmiarówkach producentów. Co ważne, korzystanie ze skanera jest darmowe, a sam proces skanowania trwa zaledwie kilka sekund.

Skany dziecięce stanowią 23 proc. wszystkich pomiarów

- Cieszymy się, że klienci tak chętnie korzystają z esize.me. To intuicyjne narzędzie, dzięki któremu możemy pomagać w znalezieniu dopasowanego obuwia już 3 milionom użytkowników. Rozwiązanie pozwala oszczędzić czas i zminimalizować ryzyko nietrafionych zakupów, co pośrednio wpływa także na redukcję emisji CO2. Dzięki funkcji przewidywania wzrostu stopy dziecka, rodzice znacznie trafniej mogą dobrać optymalny rozmiar butów dla najmłodszych, dbając tym samym o budżet - i co najważniejsze - prawidłowy rozwój stóp swoich pociech. Skany dziecięce stanowią już 23% wszystkich pomiarów - wyjaśnia Robert Bogacki, Digital Innovation Lead w Grupie MODIVO, odpowiedzialny za rozwój usługi.

Warto dodać, że technologia esize.me posiada pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Podologiczno-Podiatrycznego.

Gdzie można wykonać skan 3D stopy?

Skan 3D można wykonać w sklepach stacjonarnych eobuwie.pl oraz w wybranych sklepach CCC. Aby korzystać z rekomendacji produktów podczas zakupów online, offline oraz w aplikacji mobilnej, dostępnej dla systemów iOS i Android, należy dodać skan do konta użytkownika. Szczegółowe informacje oraz pełną listę punktów skanowania można znaleźć na stronie: https://www.eobuwie.com.pl/esizeme.