Twardy lockdown na horyzoncie. Czy czeka nas powtórka sprzed roku?

Na zdj. kolejka przed sklepem Pepco na Ursynowie, fot. shutterstock

W czwartek zostaną zakomunikowane dalsze decyzje dotyczące obostrzeń. Wszystko wskazuje na to, że będą one dotyczyły zasad przemieszczania się w czasie Wielkanocy oraz zamykania kolejnych sektorów m.in. sklepów meblowych czy oferujących sprzęt RTV/AGD.

Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia podało, że mam 29 978 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusa.

W środę w Polsat News szef KPRM Michał Dworczyk powiedział:

"Wiele wskazuje na to, że takie dodatkowe obostrzenia będą niezbędne. Widzimy, co dzieje się u naszych sąsiadów, którzy przedłużają lockdown, którzy wzmacniają przepisy ograniczające transmisję wirusa. U nas niestety też trend jest cały czas wzrostowy, nie możemy pozostawać obojętni wobec tej sytuacji i będziemy musieli podejmować decyzje, które jutro będą zakomunikowane" - powiedział szef KPRM.

"Czekamy jeszcze na ostatnie dane, ale wszystko wskazuje na to, że dzisiaj ponad 29 tys. zachorowań będziemy mieli" - dodał.

Wczoraj serwis wp.pl pisał, że rząd Mateusza Morawieckiego szykuje się do wprowadzenia twardego lockdownu w Polsce. Miałby zostać wprowadzony na początku następnego tygodnia.

Rozważane są: zmniejszenie liczby osób w sklepach, zmniejszenie liczby osób w kościołach, zamknięcie marketów budowlanych, sklepów RTV/AGD, przemieszczanie się jedynie w gronie osób bliskich (rodziny). To ostatnie rozwiązanie ma dotyczyć podróży podczas Wielkanocy.

A jakie decyzje rząd podjął dokładnie rok temu?

Przypomnijmy, 31 marca zakomunikowano, że od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów groziła kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz tego zmieniono zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych i zawieszamy działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży.

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego mogło wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3 (jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu mogło przebywać 15 klientów). Podobne zaostrzenia dotknęły również bazary i targowiska.Ponadto, zamknięto w weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane. Wprowadzono godziny dla seniorów. Zamknięto hotele, zawieszono rehabilitację i zamknięto salony kosmetyczne i fryzjerskie. Wprowadzono też obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi.