Ubrania do Oddania pozyskały 1,5 mln zł od inwestorów

fot. Ubrania do Oddania chcą zawojować rynek second handów, shuttertock

Prywatni inwestorzy z branży fashion wsparli Ubrania do Oddania. Start-up pozyskał 1,5 mln złotych w rundzie pre-seed. Jego celem jest m.in przekonanie marek odzieżowych do zrównoważonej mody, na której da się zarobić.

Platforma ubraniadoddania.pl, która umożliwia pozbywanie się zalegającej w szafach odzieży stawia sobie za cel umożliwienie markom modowym wejścia na rynek second hand i przekonuje, że można na tym zarobić.

Pomysł wsparło 8 prywatnych inwestorów, w tym Zofia Dzik - inwestująca w projekty ważne społecznie założycielka Humanites Institute oraz członek rad nadzorczych w wielu spółkach, m.in. CCC. W gronie inwestorów znaleźli się także Tomasz Ciąpała - założyciel i prezes marki odzieżowej Lancerto, Grzegorz Pilch - wieloletni członek zarządów m.in. Grupy VRG - marek Vistula, Wólczanka. Wśród inwestorów są też m.in. Bartosz Ciołkowski (MasterCard), Krzysztof Czuba (Aion Bank) i Łukasz Chojnowski (UnitedIdeas).

Pozyskane środki w kwocie 1,5 mln zł start-up zamierza przeznaczyć m.in. na rozwinięcie współpracy z markami odzieżowymi, zwiększenie ilości zbieranej odzieży oraz zbudowanie w Polsce sieci cyrkularnych butików second hand.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego rynek odzieży używanej w Polsce wart jest blisko 6 mld złotych rocznie a w “lumpeksach” ubiera się ponad 10 mln dorosłych Polaków. Jednocześnie już teraz platforma ubraniadoddania.pl posiada więcej aktywnych użytkowników niż przed pandemią. Tylko w tym roku Polacy przekazali do ponownego obiegu za pośrednictwem UDO średnio 1,5 tony ubrań dziennie.



Start-up chce umożliwić markom modowym zarabianie na tym, co do tej pory traktowały jako odpad. Posłuży do tego własna sortownia i autorski proces CLEAR Sorting, który umożliwia selekcjonowanie używanej odzieży według dowolnej kategorii – marki, przeznaczenia czy grupy wiekowej. Firma chce także odbierać ze sklepów odzież ze zwrotów czy reklamacji i wprowadzać ją do ponownego obiegu po uprzednim naprawieniu i odświeżeniu. Przykład płynie już z zagranicy, na upcycling odzieży i sprzedaż ubrań second hand zdecydował się ostatnio amerykański gigant odzieży outdorowej – Patagonia.

Start-up chce też lepiej zagospodarować kanał e-commerce, wprowadzając „Fair boxy”, dzięki którym klienci e-sklepów mogą spakować do kartonów po zakupach online zbędną odzież i przekazać ją do ponownego obiegu za pośrednictwem UDO.

Pozycję start-upu dodatkowo mają umacniać partnerstwa z firmami, jak Electrolux, przy współpracy z którym powstał projekt „Noś dłużej”, w ramach którego powstanie sklep internetowy z wyselekcjonowaną odzieżą z drugiego obiegu oraz wakacyjny pop-up store w jednym z nadmorskich kurortów.

Start-up Ubrania do Oddania powstał w 2018 r. i obecnie zatrudnia 30 osób.