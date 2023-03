Uczuciwa polityka cenowa, bez downsizingu. I są wyniki - sprzedaż 265 proc. w górę

Narastająco, w okresie styczeń-luty 2023 roku spółka szacuje przychody ze sprzedaży netto na poziomie 9.830 tys. zł, co stanowi wzrost o 40 proc. w stosunku do okresu styczeń-luty 2022 roku, kiedy to wyniosły one 7.021 tys. zł.

W 2022 roku firma wygenerowała 43,3 mln zł przychodów w porównaniu do 33,7 mln zł rok wcześniej. W grudniu 2022 spółka wypracowała 2,6 mln zł przychodów.

W lutym 2023 r. Miraculum wypracowało przychody ponad 2 krotnie większe niż w lutym ubiegłego roku. To największe miesięczne przychody od kilkunastu lat. Wzrost dotyczy praktycznie wszystkich kanałów sprzedaży, jednak największy wzrost sprzedaży (o 265%) spółka osiągnęła w kanale nowoczesnym tj. dyskontów, super i hipermarketów oraz drogerii. Tak wysoka sprzedaż i dynamika wzrostu to m.in. efekt ciekawej oferty, prowadzenia uczciwej polityki cenowej oraz nie stosowania coraz powszechniejszego downsizingu. Zauważalny jest również trend powrotu konsumentów do uznanych i cenionych marek z wieloletnią tradycją – Pani Walewska, WARS, Miraculum.