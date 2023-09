Układ w Gatta zatwierdzony. Nie było żadnych zastrzeżeń

Funkcję zarządcy restrukturyzacyjnego spółki pełnił adw. dr Patryk Filipiak

z Kancelarii Filipiak Babicz Legal.

Układ w Gatta już zatwierdzony

Ponad 1200 pracowników, blisko 500 dostawców i kooperantów i największy producent i sprzedawca pończosznictwa w Polsce i znaczący gracz na rynku bielizny, gorseterii i strojów kąpielowych – mogą teraz myśleć o rozwoju i stabilizacji.

Jak wygląda układ z wierzycielami Gatta?

- Układ nie był lekki dla wierzycieli handlowych – 20% spłaty należności głównej i umorzone odsetki. U pozostałych poziom spłaty był wysoki – 100% + oprocentowanie dla banków oraz 50% dla wierzycieli strategicznych. Wśród 203 (spośród 402) oddanych głosów za układem oddano 138 głosów (67,98%) reprezentujących 90,37% wierzytelności uprawniających do głosowania. Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń do układu, co zdarza się niezwykle rzadko w tego typu postępowaniach - informuje nas kancelaria.

Dodaje, że chociaż jeszcze wiele jest do zrobienia, to niezwykle istotny jest fakt, że w tak trudnych czasach (covid, inflacja, wojna), przy braku finansowania zewnętrznego, bazując wyłącznie na zasobach wewnętrznych oraz wsparciu dostawców, udało się uratować firmę i otworzyć przed nią perspektywy.

Należy jednak zaznaczyć, że nie udało się przetrwać spółce-córce Woli sp. z o.o., ale duża część pracowników zachowa miejsca pracy w Ferax, które przejęło cześć zadań i wzmocniło się.