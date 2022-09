Układ w Komputroniku zatwierdzony

Spółka informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 165 ust. 7 prawa restrukturyzacyjnego na wydane przez sąd postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie dwóch tygodni do sądu okręgowego. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia można zaś złożyć w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia (dotyczy wierzycieli). Dwutygodniowy termin na wniesienie zażalenia należy liczyć od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem, a w przypadku braku wniosku o uzasadnienie od dnia obwieszczenia postanowienia. Po oddaleniu zażaleń, a w przypadku ich braku, po upływie terminu do ich wniesienia, układ staje się prawomocny, postępowanie restrukturyzacyjne jest zakończone, a dłużnik jest zobowiązany do realizacji postanowień układu.

Grupa Komputronik osiągnęła w ostatnim roku obrotowym niemal 30 mln zł zysku operacyjnego i 14,9 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 70 proc. względem poprzedniego roku.

Pod koniec kwietnia Sędzia Komisarz wydał postanowienie w przedmiocie przyjęcia układu.