Ukraińska marka Kapsula nowym najemcą w Westfield Arkadia

Kapsula oferuje ubrania i dodatki wyróżniające się unikalnym wzornictwem oraz rzemiosłem ich wykonania. Większość kolekcji to edycje limitowane. W ostatnim czasie oferta Westfield Arkadia wzbogaciła się także o kolejnych najemców: Intimissimi Uomo oraz cukiernię Olsza, a lokalizacje swoich sklepów zmienili Vistula, Eurofirany i Wyjątkowy Prezent.

Kapsula to marka założona w 2015 roku jako platforma zrzeszająca ukraińskich projektantów. Pop-up w Westfield Arkadia to największy tego typu ukraiński koncept w Polsce, w którym klienci znajdą 70 wyjątkowych kolekcji odzieży i biżuterii. Lokal znajduje się na 1. piętrze.

Kolejne marki, które we wrześniu dołączyły do grona najemców Westfield Arkadia to Intimissimi Uomo oraz cukiernia Olsza. Intimissimi Uomo to jeden z brandów należących do Calzedonia Group. Sklep oferuje szeroki wybór produktów dla mężczyzn, takich jak np. bielizna dzienna i nocna czy stroje kąpielowe. Salon Intimissimi Uomo znajduje się na parterze.

Z kolei nowa cukiernia Olsza to rodzinna firma, której wypieki powstają w oparciu o tradycyjne receptury, wyłącznie z naturalnych składników najwyższej jakości. Marka powstała w 1995 roku i obecnie jest to jedna z największych warszawskich cukierni. W Westfield Arkadia stoisko Olsza zlokalizowane jest na parterze.