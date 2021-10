Under Armour, eobuwie, 4F i Kodano Optyk inwestują w Manufakturze

Łódzka Manufaktura nie zwalnia tempa. Do grona jej najemców dołączyła właśnie amerykańska marka Under Armour i Kodano Optyk a nowy, większy lokal otworzył polski brand 4F. Kolejny sklep eobuwie.pl otwarty zostanie w łódzkiej Manufakturze. Na miejscu dostępnych będzie 15 tys. produktów, klienci otrzymają dostęp do usług: Reserve&Collect oraz esize.me.