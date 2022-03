Under Armour otworzy salon w Atrium Promenada

Under Armour w Atrium Promenada będzie pierwszym w Polsce salonem w koncepcie BHCC (Brand House City Concepts).

Under Armour to amerykańska marka, która w ofercie posiada zaawansowane technicznie odzież, obuwie i sprzęt sportowy przystosowane do konkretnych rodzajów sportu, płci, wieku oraz warunków atmosferycznych. W myśl hasła „Under Armour makes you better” (pol. „Under Armour czyni Cię lepszym”) – wszystkie innowacyjne produkty marki zaprojektowane są tak, by poprawiać wyniki sportowców – zarówno amatorów, jak i profesjonalistów.

Lokal będzie usytuowany na poziomie 1, przy salonie 4F.

Otwarcie Under Armour planowane jest na koniec kwietnia br. W pierwszym tygodniu działania salonu marka przygotowała specjalną promocję dla klientów. Przy zakupach o wartości 250 zł otrzymają oni 20% rabatu, a powyżej 400 zł będą mogli nabyć torbę treningową za 1 PLN.