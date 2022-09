Uniqlo: Doceniamy, że marka nie jest jeszcze znana w Polsce

Uniqlo to firma odzieżowa, która została założona w Yamaguchi w Japonii w 1949 roku. Przez lata z firmy produkującej tekstylia przekształciła się globalną markę odzieżową, posiadającą blisko 800 sklepów (według najnowszego raportu kwartalnego Uniqlo) na całym świecie. Według danych Brand Finance 2022 japońska marka uplasowała się na 10 miejscu wśród najcenniejszych marek modowych na świecie.

Jesienią rusza pierwszy sklep Uniqlo w Polsce. Debiut ma miejsce w

Warszawie. Czy szukają Państwo już kolejnych lokalizacji? W jakich

obiektach chcieliby Państwo ulokować sklepy?

Uniqlo: Najpierw chcielibyśmy uzyskać głębsze zrozumienie polskich klientów i rynku poprzez nasz pop-up store, który będzie naszą pierwszą szansą na fizyczną obecność w Polsce. Po zdobyciu doświadczenia poprzez nasz pop-up, rozważymy długoterminowe plany, w tym możliwość otwarcia

jednego lub więcej stałych sklepów.

W jakim segmencie modowym i przedziale cenowym pozycjonuje się

Uniqlo? Jak poziom inflacji w naszym kraju wpływa na strategię sieci?

Uniqlo: UNIQLO to coś więcej niż marka modowa, ponieważ oferuje LifeWear-odzież codziennego użytku zaprojektowana tak, aby życie każdego było lepsze. Jesteśmy demokratyczną marką, która jest "Made for All", ponieważ naszym celem jest oferowanie wysokiej jakości odzieży jak największej liczbie osób na całym świecie.

Jeśli chodzi o inflację, podobnie jak na innych rynkach, na których jesteśmy obecni, monitorujemy warunki gospodarcze. Jesteśmy jednak przekonani, że nasze produkty LifeWear będą dobą, silną ofertą w czasie, gdy konsumenci będą musieli priorytetowo traktować swoje zakupy.

Do jakiego odbiorcy adresowana jest oferta Uniqlo? Jakie są mocne

strony sieci?

Uniqlo: UNIQLO zaspokaja potrzeby wszystkich klientów. Jesteśmy stworzeni dla wszystkich poprzez ofertę LifeWear.

Marka nie jest znana w naszym kraju. Jak zamierzają ją Państwo wypromować?

Uniqlo: Doceniamy, że na razie UNIQLO nie jest jeszcze dobrze znane w

Polsce. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu pierwszemu sklepowi pop-up

ludzie będą mogli eksperymentować z marką i cieszyć się zakupami w

UNIQLO. To w połączeniu z mediami społecznościowymi, marketingiem

cyfrowym i influencer marketingiem pomoże zwiększyć świadomość marki i

pomóc ludziom zrozumieć naszą wyjątkowość.