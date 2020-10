UOKiK: Kaski dla dzieci bezpieczne, ale z nieprawidłowymi instrukcjami

Sprzedawane kaski ochronne dla dzieci np. do jazdy na rowerze są bezpieczne, choć większość z nich miała nieprawidłowe instrukcje lub informacje, jakie powinny być do nich dołączone - wynika z kontroli Inspekcji Handlowej, o której poinformował UOKiK.

Zgodnie z opublikowanym raportem, inspektorzy przeprowadzili kontrolę kasków ochronnych dla dzieci w pierwszym i drugim kwartale br. Kontrolę przeprowadziło sześciu wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej z Lublina, Łodzi, Opola, Rzeszowa, Olsztyna i Szczecina. Sprawdzili oni 37 przedsiębiorców, w tym 24 placówki detaliczne, 9 placówek detalicznych wielkopowierzchniowych oraz dwóch sprzedawców hurtowych. Łącznie skontrolowano 54 kaski ochronne.

- Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, że we wprowadzanych do obrotu kaskach ochronnych zdarzają się nieprawidłowości w zakresie instrukcji i informacji jakie powinny być dołączone do wyrobu. Niezgodności stwierdzono w 61 proc. skontrolowanych kaskach ochronnych - czytamy w informacji.

W 33 zakwestionowanych wyrobach, nieprawidłowo sporządzone instrukcje i informacje dołączone do wyrobu dotyczyły 23 przypadków; w pięciu przypadkach brakowało certyfikatu badania typu UE lub był on nieprawidłowy, zaś brak deklaracji zgodności UE lub nieprawidłowo sporządzona deklaracja dotyczyła 27 kasków.

Inspekcja Handlowa dodała, że wszystkie skontrolowane kaski miały prawidłowy wzór CE, potwierdzający domniemanie zgodności z wymaganiami. Ponadto, 17 sprawdzonych modeli kasków spełniało europejskie normy dotyczące zdolności do amortyzacji.

Inspekcja wskazała, że przyczyną wykrytych nieprawidłowości jest przede wszystkim niewystarczająca wiedza producentów i importerów na temat przepisów unijnego rozporządzenia 2016/425/UE. - W konsekwencji dołączane przez producentów do środków informacje są niekompletne. Jednak nie stwierdzono niezgodności konstrukcyjnych kontrolowanych wyrobów, co oznacza, że producenci dochowują staranności odnośnie produkcji kasków ochronnych - podkreślono.