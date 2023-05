UOKiK ostrzega przed zabawkami: grożą utratą wzroku

„Przedsiębiorca TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w zabawce laserowej dla kota, numer artykułu: 217670072010000001000, dostępnej w sprzedaży od 05.01.2022 r. do 02.05.2023 r. wykryto nadmierną moc lasera, co może być niebezpieczne dla zdrowia” – informuje UOKiK.

Zabawka laserowa TEDi

Informacje na temat ogłoszonej kampanii są dostępne w sklepach stacjonarnych TEDi oraz pod adresem https://www.tedi.com/pl/informacja-dla-klienta/. Klienci są informowani o zagrożeniu, jakie może wywołać produkt oraz możliwości jego zwrotu lub wymiany na inny o tej samej wartości w dowolnym sklepie TEDi.

„Szanowni Klienci, niniejszym informujemy, iż produkt zabawka laserowa dla kota został wycofany ze sprzedaży. Testy wykazały nadmierną moc lasera. Testy wykazały nadmierną moc lasera. Produkt ten może zagrażać zdrowiu, dlatego nie zaleca się dalszego użytkowania produktu. Produkt ten był dostępny w sprzedaży od 05.01.2022 do 02.05.2023. Mogą Państwo zwrócić powyższy produkt lub wymienić na inny o tej samej wartości w dowolnym sklepie TEDi” – informuje firma na stronie internetowej.

POL_Rueckruf_Katzenspielzeug_page-0001.jpg

„Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r., poz. 222)” - informuje jednocześnie UOKiK.

Trwała utrata wzroku

Brytyjska służba ds. ochrony konsumentów stale ostrzega przed zagrożeniem, jakie niosą za sobą podobnego typu zabawki – podaje wp.pl. W Europie od 2012 roku co najmniej 47 dzieci doznało trwałego uszkodzenia wzroku z powodu zabawek z laserem. New England Journal of Medicine opisuje przypadek dziewięcioletniego chłopca z Grecji, który wpatrywał się w zielone światło lasera w zabawce. Badanie przeprowadzone przez okulistów ujawniło dziurę w plamce żółtej. Nerwy zostały całkowicie uszkodzone, co spowodowało trwałą utratę wzroku.

Jak komentują specjaliści, zielono-niebieskie lasery są bardziej niebezpieczne niż czerwono-pomarańczowe, ponieważ emitują światło bliskie 550 nanometrom, czyli o długości fali, na którą ludzkie oko jest najbardziej wrażliwe.

- Dłuższa ekspozycja oczu na takie światło wywołuje efekty wizualne, które dzieci mogą uważać za świetną zabawę. W związku z tym zabawki z laserem klasy wyższej niż jeden należy uznać za niebezpieczne – ocenia sytowany przez wp.pl dr hab. Jarosław Młyńczak z Instytutu Optoelektroniki WAT.